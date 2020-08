Lewis Hamilton maakt zich niet druk over het voornemen van de internationale autosportfederatie FIA om de zogenoemde 'party mode' af te schaffen. De Brit benadrukt dat Mercedes niet langzamer zal worden.

Volgens diverse media wil de FIA dat alle coureurs tijdens de Grand Prix van België eind deze maand al met dezelfde motorstand rijden. De Formule 1-teams zouden zelfs al een brief met alle technische aanpassingen hebben gekregen.

De aanstaande wijziging lijkt vooral nadelig voor Mercedes, dat in de slotfase van de kwalificatie vaak de motor opschroeft om het uiterste uit de krachtbron te halen. Mogelijk wordt het gat tussen het Britse team en de rest straks iets kleiner.

"Deze wijziging is overduidelijk bedoeld om ons te vertragen", zei Hamilton donderdag in aanloop naar de Grand Prix van Spanje volgens Motorsport.com. "Dit laat vooral ook zien dat de jongens bij ons geweldig werk hebben verricht wat betreft de motor. Maar de FIA zal niet het resultaat krijgen dat ze graag ziet."

'De FIA probeert ons altijd te vertragen'

Ook dit seizoen is Mercedes weer dominant in de kwalificatie. In de eerste vijf Grands Prix van het seizoen ging poleposition telkens naar Valtteri Bottas of Hamilton, die dan ook niet verbaasd is dat de FIA de dominantie van het Britse team aan banden wil leggen.

"Dit komt niet als een verrassing, ze proberen ons altijd te vertragen", zei de regerend wereldkampioen, die dit seizoen drie van de vijf races won. "Maar het zal geen groot verschil maken, dus ik vind het prima als de FIA dit doet. Voor ons is dit geen probleem."

De 35-jarige Hamilton jaagt dit weekend op de 88e Grand Prix-zege uit zijn carrière en zijn vierde overwinning op rij op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De race staat zondag om 15.10 uur op het programma.