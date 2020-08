Sergio Pérez heeft zich tijdens zijn quarantaine flink geërgerd aan geruchten in de media over zijn bezoek aan Mexico. De coureur van Racing Point, die komend weekend zijn rentree maakt in de Grand Prix van Spanje, zou volgens verschillende media in zijn geboorteland zijn geweest voor onder meer sponsordeals.

Pérez reisde medio vorige maand na de Grand Prix van Hongarije met een privéjet naar Mexico. Naar eigen zeggen was hij daar om een bezoek te brengen aan zijn moeder, die herstellende was van een heftig ongeluk. Volgens sommige media bracht hij echter bezoeken aan sponsoren en fans.

Die geruchten drukte hij donderdag in gesprek met Motorsport.com meteen de kop in. "Het is een complete leugen", foeterde hij. "Ik ging twee dagen naar Mexico om mijn moeder te zien, met alle voorzorgsmaatregelen van dien. Ik heb alle richtlijnen gevolgd."

De dertigjarige Mexicaan testte twee weken geleden positief op het coronavirus en moest daardoor de Grand Prix van Groot-Brittannië missen. Vorige week bleek hij het virus nog steeds onder de leden te hebben, waardoor hij ook de tweede race op Silverstone moest laten schieten.

"Toen ik in quarantaine zat, zag ik alles voorbijkomen. Ik las dat mensen zeiden dat ik veel selfies met mensen nam en ik het verhaal over mijn moeder heb verzonnen. Zoveel onzin en zo respectloos."

Sergio Pérez in gesprek met teamgenoot Lance Stroll op het circuit van Barcelona. (Foto: Pro Shots)

'Ik kan weer doen waar ik van houd'

Donderdag kreeg Pérez toestemming om in actie te komen in de Grand Prix van Spanje, nadat hij negatief testte op het coronavirus. Hij kan niet wachten om weer in actie te komen. "Ik ben blij om terug te zijn bij mijn team en van het virus af te zijn. Ik kan weer doen waar ik van houd", zei hij op de vooruitblikkende persconferentie.

Hij liet weten niet heel erg ziek te zijn geweest. "Ik had hoofdpijn en was één of twee dagen best wel moe. Ik had geluk wat dat betreft. Ik kon mijn kamer helaas niet uit, maar probeerde wel fit te blijven."

In de tussentijd verbleef Pérez in Milton Keynes, waar hij beide races op Silverstone op televisie volgde. "Het was lang geleden dat ik een race op televisie had gezien. Het was erg saai om het vanaf de zijlijn te zien. Gelukkig was de tweede race vanwege de banden vermakelijker dan de eerste", besloot hij.

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.10 uur. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton is de titelverdediger op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar Max Verstappen vorig jaar als derde finishte.