Max Verstappen hoopt dat hij tijdens de Grand Prix van Spanje komend weekend wederom kan profiteren van de hoge temperaturen en net als afgelopen zondag op Silverstone het gat met Mercedes kan dichten door een goede bandenstrategie.

Verstappen doorbrak afgelopen weekend in Groot-Brittannië de hegemonie van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Het Mercedes-duo had door de hogere temperaturen tijdens de tweede race op Silverstone veel moeite om de banden op orde te houden, terwijl de Nederlander weinig last van slijtage had.

"Het kan een voordeel zijn dat het ook hier warm is, maar we moeten afwachten hoe de banden reageren op de omstandigheden. Maar het lijkt erop dat hogere temperaturen in ons voordeel zijn", aldus Verstappen op de persconferentie in aanloop naar de zesde race van het seizoen.

"Afgelopen week was het natuurlijk een raar weekend. Met de zachtere banden zagen wij geen blaarvorming, in tegenstelling tot andere teams. Als je blaren hebt, kan je gewoon niet pushen. Je verliest simpelweg te veel grip."

Verstappen kreeg na zijn overwinning op Silverstone veel lof toegezwaaid over zijn bandenmanagement, onder anderen van Red Bull-teambaas Christian Horner. De Nederlander zelf bleef er nuchter onder. "Het is een kwestie van gevoel en ervaring met de banden van Pirelli. In dit soort omstandigheden moet je gewoon voorzichtig zijn met je banden."

Max Verstappen en zijn Red Bull-teamgenoot Alexander Albon tijdens de persconferentie in Barcelona. (Foto: Pro Shots)

'Moeten onszelf nog steeds verbeteren'

Ondanks dat hij de hegemonie van het oppermachtige Mercedes doorbrak, weet Verstappen dat hij normaal gesproken nog een flinke achterstand heeft op Hamilton en Bottas.

"Het is niet alsof wij afgelopen weekend opeens veel sneller waren, Mercedes was juist veel trager dan normaal. We moeten onszelf nog steeds verbeteren, vooral in de kwalificatie op zaterdag. We gaan kijken hoe het dit weekend verloopt."