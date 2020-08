De FIA wil teams in de Formule 1 verbieden nog gebruik te maken van een speciale motorstand tijdens de kwalificatie, zo melden verschillende media donderdag. De internationale autosportfederatie is voornemens de zogeheten 'party mode' al vanaf de Grand Prix van België eind deze maand af te schaffen.

Volgens onder meer Motorsport.com en Auto, Motor und Sport heeft secretaris-generaal Peter Bayer van de FIA de teams per brief ingelicht over de technische aanpassingen waaraan ze moeten voldoen en dat is dus onder meer dat iedereen met dezelfde motorstand moet rijden in de kwalificatie.

De kans is groot dat de snelle regelwijziging erdoorheen komt, want de FIA heeft als het over de 'party mode' gaat vetorecht en dus geen toestemming nodig van de teams. Naar verluidt komt er meteen na de Grand Prix van Spanje van komend weekend een officiële verklaring.

Dat zou goed nieuws zijn voor Max Verstappen. De coureur van Red Bull Racing is de laatste jaren vaak een stuk langzamer in de kwalificatie dan de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, omdat die in de beslissende fase van de kwalificatie extra power uit hun motor kunnen halen.

Verstappen toonde zich op de persconferentie voor de Grand Prix van Spanje voorstander van het verbieden van de 'party mode'. "In een bepaald opzicht is het goed als dit zou gebeuren, aangezien we niet echt aan de auto mogen komen na de kwalificatie, behalve als het om de motorstand gaat."

Na de Grand Prix van Spanje is de eerstvolgende race in België op 30 augustus. Hamilton gaat na vijf van de voorlopig dertien Grands Prix dit seizoen aan de leiding in de WK-stand met 107 punten, gevolgd door Verstappen (77 punten) en Bottas (73 punten).