In Barcelona wordt dit weekend de Grand Prix van Spanje verreden. Raymond Klaassen, meteoroloog bij Weerplaza, praat je bij over de weersverwachting op Circuit de Barcelona-Catalunya.

Net als een week geleden in Silverstone moeten de coureurs ook dit weekend in Barcelona rekening houden met hoge temperaturen. Vrijdag blijft het de hele dag droog en schijnt de zon. Tijdens de eerste vrije training ligt de temperatuur rond de 27 graden, terwijl het in de tweede sessie met 29 tot 30 graden nog iets warmer wordt.

Zaterdag verandert er weinig aan het weerbeeld. Het is opnieuw droog en zonnig met temperaturen tussen de 27 en 29 graden tijdens de derde training. Als de kwalificatie op het programma staat, is het nog een graad warmer.

Tijdens de race van zondag is er een kleine kans van 10 procent op een bui. Sommige weermodellen geven dat signaal, maar vooralsnog lijkt de race in droge omstandigheden te verlopen. Het is minder zonnig dan de dagen ervoor en er hangen stapelwolken. Met 27 graden wordt het ook iets koeler.