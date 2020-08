In Barcelona wordt zondag de Grand Prix van Spanje verreden. Leon Saris, meteoroloog bij Weerplaza, praat je bij over de weersverwachting op Circuit de Barcelona-Catalunya.

In Montmeló, het plaatsje waar het circuit ligt, is het zondag wisselend bewolkt. Diverse stapelwolken hebben zich in de ochtend al laten zien, maar aan het begin van de middag is het nog geheel droog.

Deze bewolking houdt zondagmiddag, wanneer de race start zeker nog aan. De temperatuur kan onder deze stapelwolken fors oplopen, het is tijdens de race 28 graden. Hierbij staat een wind van zee, maar erg krachtig is deze niet.

De stapelwolken kunnen echter nog gaan uitgroeien. Wanneer dit gebeurt, leidt dit tot stevige buien. De temperatuur zakt plots en het natte wegdek kan maar lastig opdrogen. De eerste buien rond Montmeló worden rond 15.00 uur verwacht, precies tijdens de start van de race.

Of de buien ook het circuit aandoen is onduidelijk. Net zoals we de afgelopen paar dagen in Nederland hebben gezien kan het erg plaatsafhankelijk zijn waar deze buien vallen. De ene plaats wordt nat terwijl het ergens anders droog blijft. Dit is zondag ook rond het circuit het geval.

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.00 uur.