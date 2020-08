Sergio Pérez maakt komend weekend zijn rentree in de Grand Prix van Spanje. De coureur van Racing Point testte donderdag negatief op het coronavirus en heeft zodoende toestemming gekregen om in actie te komen in Barcelona.

De dertigjarige Pérez testte twee weken geleden nog positief en moest daardoor de Grand Prix van Groot-Brittannië aan zich voorbij laten gaan. Vorige week bleek de Mexicaan het COVID-19-virus nog steeds onder de leden te hebben, waardoor hij ook de tweede race op Silverstone moest laten schieten.

In beide races werd Pérez vervangen door Nico Hülkenberg. De Duitser kon in de GP van Groot-Brittannië door problemen aan zijn auto niet meedoen aan de race, maar vorige week nam hij revanche op Silverstone door als zevende te eindigen.

Het is nog niet bekend hoe de toekomst van Hülkenberg eruit ziet. De Formule 1-coureur met de meeste starts zonder podium reed de afgelopen jaren nog voor Renault in de koningsklasse van de autosport.

Pérez eindigde in de eerste drie races van het seizoen (twee in Oostenrijk en de Grand Prix van Hongarije) telkens in de top zeven. Hij veroverde tot dusver 22 punten voor de WK-stand, zes minder dan zijn teamgenoot Lance Stroll, die twee Grands Prix meer heeft verreden.

De Grand Prix van Spanje begint vrijdag met de eerste twee vrije trainingen. De race is zondag om 15.10 uur. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton is de titelverdediger op het Circuit de Catalunya, waar Max Verstappen vorig jaar als derde finishte.