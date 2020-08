De Formule 1-coureurs zijn zondag in Barcelona toe aan de zesde race van het seizoen. Kan Max Verstappen zijn overwinning op Silverstone een mooi vervolg geven? Oud-coureur Robert Doornbos beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van Spanje.

Om maar met de deur in huis te vallen: is Max Verstappen na zijn overwinning op Silverstone terug in de titelrace?

Robert Doornbos: "Dat vind ik te voorbarig. We hebben gezien dat het een bijzonder seizoen is en dat er bijna dagelijks wisselingen zijn, maar het is niet zo dat Mercedes na de race van afgelopen weekend op Silverstone ineens de weg kwijt is."

"Dat kun je gewoon feitelijk analyseren. Die achterstand van Verstappen van een seconde op zaterdag en een halve seconde op zondag komt ergens vandaan en is niet zomaar verdwenen. Tijdens die race op Silverstone speelden omstandigheden en de bandenkeuze van Pirelli een rol, al moet gezegd dat de strategische keuze van Red Bull op zaterdag al werd gemaakt."

Mercedes had op Silverstone weer veel problemen met de banden. Kan dat probleem in een week verholpen zijn?

"Het lijkt wel of ze te snel zijn voor de banden. Die auto van Mercedes is zó goed. De beste Formule 1-auto die we ooit hebben gezien, een tank. Alleen Mercedes lijkt soms slachtoffer te zijn van het eigen succes."

"Hamilton en Bottas kunnen bochten veel makkelijker nemen dan Verstappen, waardoor ze veel harder op de band leunen. Ze moeten dus een stapje terug doen in de balans van de auto. Of dat in een weekje kan? Het is makkelijker om te downgraden dan te upgraden. Het is op te lossen door bijvoorbeeld met minder downforce te rijden, al krijg je dan hogere snelheden en misschien weer problemen met de remkoeling."

Max Verstappen namens Red Bull in Spanje 2016: 1e

2017: uitgevallen

2018: 3e

2019: 3e

Ook in Barcelona wordt het dit weekend warm. Geeft dat Verstappen weer een grotere kans op de zege?

"Het is in ieder geval positief voor Red Bull. Ik denk dat ze nog niet helemaal weten waarom de auto in de hitte beter functioneert, al geldt dat andersom voor Mercedes ook. Het is alleen niet zo dat Verstappen alles kan winnen als het in de rest van het seizoen warm blijft, want Pirelli speelt met de bandenkeuze een sleutelrol, zo is gebleken."

"Het is lastig in te schatten hoe groot de kans is dat Verstappen weer gaat winnen. De strategie op Silverstone ontvouwde zich perfect, maar het was ook kantje boord in de kwalificatie. Maar wat hij op eigen kracht liet zien, zag er heel goed uit."

Over Red Bull gesproken: het gaat nog steeds maar weinig over Alexander Albon. Gaat dat dit seizoen nog bijtrekken, bijvoorbeeld in Spanje?

"Albon is natuurlijk niet de tweede man die je graag ziet bij Red Bull, zoals Mercedes dat wel heeft. Hij moet niet alleen vlak achter Verstappen finishen, maar zijn rol op meerdere vlakken vervullen, zoals de druk erop houden bij pitstopstrategieën. Er zit een te groot gat tussen die twee."

"Hij laat qua race pace best bijzondere dingen zien, maar hij komt te laat op stoom. Hij heeft het talent en op zondag zie je iemand die het echt wel kan, maar je moet een goede race- én kwalificatiecoureur zijn. Verstappen verpulvert bijvoorbeeld iedereen. Albon kan en moet zich aan hem optrekken."

Het kan in Spanje zomaar weer een moeilijk weekend worden voor Sebastian Vettel. Krijgt Charles Leclerc een voorkeursbehandeling bij Ferrari?

"Ik geloof niet dat er verschil in materiaal is bij Formule 1-teams. Mensen vergeten weleens dat het een constructeurskampioenschap is. Daar worden de centjes verdiend, dus je hebt twee goede auto's nodig."

"De relatie tussen Vettel en Ferrari is een droomhuwelijk dat uit elkaar aan het spatten is. Het zou me niet verbazen als ze het seizoen niet samen afmaken, want dit ziet er niet goed uit en het wordt er niet beter op. Hij is zoekende, maar als je teammaat achter elkaar derde en vierde wordt, is dat lastig uit te leggen."