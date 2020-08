Racing Point heeft woensdag officieel beroep aangetekend tegen de straf die onlangs werd opgelegd voor het kopiëren van onderdelen van Mercedes. Het Britse team is het niet eens met de sanctie van autosportbond FIA.

Naar aanleiding van protesten van met name Renault kreeg Racing Point van de FIA onlangs een boete van 400.000 euro, plus vijftien punten aftrek in de strijd om het constructeurskampioenschap.

De renstal van Lawrence Stroll liet zaterdagochtend al aan de FIA weten de intentie te hebben om in beroep te gaan. Volgens de regels moet dat beroep binnen 96 uur worden doorgezet en dat is nu dus gebeurd.

De zaak wordt nu behandeld door de internationale beroepscommissie van de FIA. Wanneer dat gebeurt, is nog onduidelijk. Naar verluidt vindt Racing Point het vooral onterecht dat de remmen aan de achterkant als gekopieerd worden gezien.

Eerder spraken Renault, Ferrari, McLaren en Williams al de intentie tot een beroep tegen de straf uit, al deden die vier teams dat omdat ze vinden dat Racing Point juist harder gestraft moet worden.

Renault en Ferrari besloten hun beroep net als Racing Point door te zetten. McLaren liet dinsdag weten daarvan af te zien en Williams nam woensdag dezelfde beslissing. Ondanks alle ophef mag Racing Point het seizoen wel afmaken met de huidige auto.