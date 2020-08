Max Verstappen hoopt zijn fraaie zege op Silverstone komend weekend een passend vervolg te geven in Spanje, al benadrukt de Red Bull Racing-coureur dat hij van veel factoren afhankelijk is.

"Het is weer een ander circuit, dus laten we zien hoeveel tegenstand we Mercedes kunnen bieden en hoe iedereen omgaat met de temperatuur", zegt Verstappen in een vooruitblik van Red Bull.

"Het circuit in Barcelona vraagt weer veel van de banden, dus ik ben benieuwd hoe ze zich daar in de hitte zullen houden. Er zijn veel vraagtekens, ook omdat we daar normaal gesproken altijd eerder in het jaar racen."

De warmte en de banden speelden een grote rol op Silverstone, waar Mercedes zoals vaker moeite had om met de temperatuur om te gaan en meer hinder van bandenslijtage ondervond dan Verstappen.

Mario Isola, de baas van bandenleverancier Pirelli, kondigde deze week al aan dat de Formule 1-teams in Barcelona mede vanwege de warmte flinke problemen met de banden zullen krijgen. Normaal gesproken staat de Spaanse race in mei op het programma.

Het raceweekend op Circuit de Barcelona-Catalunya begint vrijdag om 11.00 uur met de eerste vrije training. De start van de Grand Prix is zondag om 15.10 uur.