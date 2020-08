Renault en Ferrari hebben dinsdagavond bevestigd dat ze het voorgenomen beroep tegen de straf van Racing Point doorzetten. McLaren daarentegen besloot het hierbij te laten.

De auto van het sterk presterende Racing Point is al het hele seizoen onderwerp van discussie. Concurrenten vinden dat het Britse team van eigenaar Lawrence Stroll de Mercedes van vorig jaar op illegale wijze heeft gekopieerd.

Na meerdere protesten van Renault besloot de FIA vorige week om Racing Point te bestraffen met een boete van 400.000 euro. De renstal moest bovendien vijftien punten inleveren in de WK-stand voor constructeurs, maar Racing Point mag de rest van het seizoen wel gewoon met dezelfde onderdelen blijven rijden.

Dat laatste zorgt voor onbegrip bij een aantal teams, waaronder Renault en Ferrari. Zij hadden al de intentie om tegen de straf van de FIA in beroep te gaan en zetten dat dus door. McLaren doet dat niet, maar laat weten het beroep "met interesse" te volgen. Williams maakt woensdag bekend of zij zich bij Renault en Ferrari voegen.

Racing Point vindt beschuldigingen onbegrijpelijk

Waar Renault en Ferrari een zwaardere straf voor Racing Point willen zien, gaat het team zelf ook in beroep om juist een lichtere straf af te dwingen. Eigenaar Stroll zei zondag dat hij het onbegrijpelijk vindt dat zijn renstal door andere teams wordt beschuldigd van valsspelen.

De protesten gaan specifiek om het kopiëren van de remkoeling van de Mercedes van 2019. Het is in de Formule 1 toegestaan om bijvoorbeeld de motor en versnellingsbak van andere teams over te nemen, maar het ontwerp van de auto's dient door henzelf gemaakt te worden.

Door de sterke auto van Racing Point, die ook wel 'de roze Mercedes' wordt genoemd, is het team bezig aan een goed seizoen. Racing Point pakte in de eerste vijf races 56 punten voor de WK-stand, maar door de straf van de FIA zijn dat er nu 41.