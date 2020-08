Ook Racing Point is vooralsnog niet van plan om het Concorde Agreement te ondertekenen. De Britse renstal wil net als Mercedes eerst wat veranderingen zien in de plannen voor de toekomst van de Formule 1.

"Het grootste deel van het Concorde Agreement is prima voor ons, maar in de marge zijn er nog veel zaken waar we het niet mee eens zijn. Er is nog werk aan de winkel voor ons om akkoord te kunnen gaan", zegt teambaas Otmar Szafnauer dinsdag tegen Motorsport.com.

"We zijn er nog niet helemaal, maar zitten op meer dan 80 procent. Als we gevraagd zouden worden om vandaag te tekenen, dan zouden we nog willen werken aan die 5 of 10 procent in de marge."

In het Concorde Agreement worden alle financiële afspraken tussen de Formule 1 en de teams vastgesteld. De huidige overeenkomst werd in 2009 opgesteld en loopt komende winter af. De deadline voor de ondertekening is woensdag, maar wellicht dat de Formule 1 die nu gaat verschuiven.

Mercedes is het niet eens met verdeling prijzengeld

Mercedes gaf afgelopen week al te kennen zich niet helemaal te kunnen vinden in het Concorde Agreement. De Duitse renstal, die de laatste jaren domineert in de Formule 1, is het niet eens met de voorgestelde verdeling van het prijzengeld.

"Wij voelen ons het grootste slachtoffer als je bekijkt hoeveel prijzengeld we kunnen mislopen. Terwijl ik vind dat we de laatste jaren veel hebben bijgedragen aan de sport. Momenteel zijn we niet bereid om te tekenen", vertelde teambaas Toto Wolff.

"Als de mensen aan de andere kant van de onderhandelingstafel alle pijnpunten willen bespreken en compromissen willen sluiten, dan denk ik dat het erg snel zal kunnen gaan. Maar die houding hebben wij nog niet gezien tot nu toe."

In een reactie op de uitspraken van Wolff meldde de Formule 1 dat "naar iedereen is geluisterd" bij het opstellen van het Concorde Agreement. "Deze overeenkomst is belangrijk voor de toekomst van de sport en alle fans. We gaan hier verder mee, uitstel is niet mogelijk."