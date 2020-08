Roy Nissany komt vrijdag namens Williams in actie tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje. De 25-jarige Israëlische coureur stapt dan in de auto van George Russell.

Nissany is vanaf dit seizoen testrijder bij Williams. Dat is een gevolg van de samenwerking met de Israëlische wielerploeg Israel Start-Up Nation, waarvan het logo op de wagens van de Formule 1-renstal staat.

Nog nooit deed Nissany mee aan een vrije training in de Formule 1. De zoon van oud-coureur Chanoch Nissany maakte eind vorig jaar wel zijn opwachting voor Williams bij een test op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

Nissany rijdt dit seizoen ook in de Formule 2, namens Trident. Hij pakte in de eerste tien races één punt en bezet daarmee de achttiende plaats in het algemeen klassement.

"Het is voor elke coureur een mijlpaal om te debuteren in een vrije training, maar voor mij is het ook een nationale prestatie om de Israëlische vlag met me mee te mogen dragen", zegt Nissany dinsdag op de website van Williams.

De eerste vrije training van de Grand Prix van Spanje begint vrijdag om 11.00 uur in Barcelona. In de tweede vrije training (vrijdag om 15.00 uur) moet Nissany zijn stoeltje weer afstaan aan Russell. Nicholas Latifi rijdt in beide oefensessies.