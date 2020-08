Pirelli-baas Mario Isola heeft maandag benadrukt dat de Formule 1-teams komend weekend in de Grand Prix van Spanje meer problemen met de banden zullen krijgen dan normaal gesproken het geval is in Catalonië.

"Het wordt de derde keer dat de teams dit jaar in Barcelona zullen rijden na de testweken in het voorjaar, maar de condities zijn heel anders. Niet alleen vanwege het warmere weer, maar ook vanwege de ontwikkelingen die de auto's hebben doorgemaakt", zegt Isola op de site van bandenleverancier Pirelli.

"Dit circuit is normaal gesproken al zwaar voor banden, maar met de verwachte hoge temperaturen wordt het nog veel erger. De vrije trainingen worden cruciaal om de juiste bandenstrategie te bepalen. Dit wordt voor de banden de meest veeleisende Grand Prix die we ooit hebben gezien op het Circuit de Barcelona-Catalunya."

De uitspraken van Isola volgen een dag na de Grand Prix van het zeventigjarige bestaan van de Formule 1 in Groot-Brittannië, waarin Mercedes opnieuw problemen had met de banden. Met name Valtteri Bottas klaagde over blaren op zijn banden, terwijl racewinnaar Max Verstappen nergens last van had.

Een week daarvoor ging het Mercedes niet veel beter af op Silverstone. Zowel Bottas als teamgenoot en WK-leider Lewis Hamilton kreeg in de slotfase een lekke band. Hamilton kwam nog wel als eerste over de streep, maar Bottas viel buiten de punten.

De Grand Prix van Spanje is de laatste race van deze zogenoemde triple header en begint zondag om 15.10 uur. De coureurs genieten daarna van een week rust en hervatten het seizoen op 30 augustus met de Grand Prix van België.