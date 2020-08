Max Verstappen gaf zondag op het circuit van Silverstone een masterclass in bandenmanagement en won mede daardoor de 70ste verjaardagsrace van de Formule 1. Drie opvallende punten uit deze enerverende Grand Prix

1. Verstappen negeert de pitmuur

In de tiende ronde werd voor Verstappen duidelijk dat er wat voor hem te halen viel. De boodschap van zijn engineer Gianpiero Lambiase dat hij te dicht achter de Mercedessen reed viel niet goed in de cockpit van de Nederlander. "Ik ga er niet achteraan hobbelen als een omaatje", was zijn onomwonden reactie.

Aan de pitmuur zagen ze waarschijnlijk dat zijn banden te heet werden, maar Verstappen zag en voelde ondertussen dat hij het Lewis Hamilton voor hem echt moeilijk maakte. Een coureur ziet altijd hoe de banden van de auto voor hem er aan toe zijn, en in het geval van de regerend wereldkampioen was dat duidelijk niet best.

Verstappen bleef de zwarte Mercedessen opjagen en dwong ze daarmee waarschijnlijk in een eerdere stop dan gewenst. Op een vrije baan liet de Limburger daarna zien waarom hij een van de beste bandenmanagers is van de grid, met continu snellere ronden op zijn toch al ouder wordende harde banden.

Mercedes kreeg met hun nieuwe sets hard al snel dezelfde problemen die ze ook al op de mediums hadden: blaarvorming. Op dat moment werd duidelijk dat de slimme zet van Verstappen om op hard te starten niet eens doorslaggevend is geweest, en dat klip en klaar was dat hij deze race ging winnen als alles soepel verliep.

Vreugde na afloop bij Max Verstappen en de constructeurs van Red Bull Racing. (Foto: Pro Shots)

2. Banden bezorgen Mercedes weer problemen

Mercedes wist niet precies wat het moest verwachten van hun harde banden omdat ze daar tijdens de trainingen niet op hebben gereden. Vrijwel alle teams, behalve Renault, spaarden deze twee sets per coureur uit, omdat ze wisten dat er een race vol bandenslijtage aan zat te komen. Maar bij Mercedes was dit erger dan de meeste andere teams.

Een week geleden was het de band linksvoor die voor grote problemen zorgde. Iets dat Mercedes dit weekend uiteraard wilde voorkomen. Dus werd er voor een afstelling gekozen die die band ontziet. Daarnaast moest de bandenspanning van Pirelli omhoog. Het gevolg was dat de drie andere banden het nu zwaar te verduren kregen. Vooral de achterbanden.

De mate van blaarvorming was uitzonderlijk. Terwijl Red Bull daar totaal geen problemen mee had en Charles Leclerc met zijn Ferrari fluitend een eenstopper deed. Werk aan de winkel dus voor Mercedes, met de Spaanse Grand Prix voor de deur.

Ook in Spanje worden hoge temperaturen verwacht, al neemt Pirelli wel dezelfde banden mee als in het eerste weekend op Silverstone. Maar ook op die banden ging het uiteindelijk niet goed voor Mercedes. Red Bull weet dat er op het Circuit de Barcelona-Catalunya weer wat te halen valt.

Lewis Hamilton finishte als tweede en Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas werd derde. (Foto: Pro Shots)

3. Ferrari vs. Vettel begint een moddergevecht te worden

De twee Grands Prix op Silverstone kunnen het definitieve einde zijn van de goede relatie tussen Sebastian Vettel en zijn Ferrari-team. De situatie is helder: hij is onderweg naar de uitgang en de Scuderia focust zich volledig op Leclerc.

Ferrari reed daarom op Silverstone twee weekenden met een afstelling met weinig downforce, om niet te veel tijd te verliezen in de vele hogesnelheidsstukken. Dit was een bewuste keuze, genomen in de wetenschap dat Leclerc goed om kan gaan met zo'n auto. En dat bleek: Leclerc kneep met een derde en vierde plaats het maximale uit het Engelse tweeluik. Vettel was nergens.

Van Vettel is bekend, ook bij Ferrari, dat hij meer is gebaat bij een stabiele en voorspelbare auto. Geen wonder dat hij niet uit de verf kwam. Tel daar de nodige problemen in beide weekenden bij op.

Deze frustratie borrelde omhoog toen Vettel zondag zijn team een grote fout verweet in de strategie. "Ik doe m'n best, maar jullie hebben het verprutst", was hij duidelijk. Diezelfde Vettel was blijkbaar vergeten dat hij zelf in de eerste bocht van de baan spinde. Iets dat teambaas Mattia Binotto logischerwijs niet was ontgaan.

En zo begint er een vechtscheiding te ontstaan tussen het volledig op Leclerc gefocuste Ferrari en de gedesillusioneerde Vettel. De vraag is hoe lang dat nog goed gaat. Er komt een moment dat beide partijen moeten inzien dat ze elkaar zo alleen maar onnodige schade berokkenen.

Sebastian Vettel spinde zijn Ferrari in de eerste bocht (Foto: Pro Shots)