De door Max Verstappen gewonnen Grand Prix op Silverstone is voor Mercedes de bevestiging dat een nieuwe wereldtitel in de Formule 1 nog lang geen zekerheid is. Teambaas Toto Wolff benadrukt dat zijn team nog veel werk te doen heeft.

"Het was een moeilijke dag, waarop bewezen is dat er nog niets beslist is. We zijn tweede en derde geworden en dat is niet het einde van de wereld, maar het was duidelijk dat we niet de snelste auto hadden", zei Wolff na de Grand Prix.

"In voorgaande races bleek al dat we moeite hadden met het warme weer en dat was nu opnieuw zo. Maar op de slechtste dagen leren we het meest en voelen we dat we er nog niet zijn."

Verstappen boekte zijn overwinning in de race van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1 vooral dankzij een uitstekende strategie. Verstappen startte op harde banden, kon veel langer doorrijden dan Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas en heroverde kort na zijn eerste pitstop de leiding.

"We moeten ons nu herpakken, analyseren wat er is gebeurd, conclusies trekken en de problemen oplossen", aldus Wolff. "Dit laat zien dat we met beide benen op de grond moeten blijven. Iedereen zei dat de strijd om de titel al beslist was, maar dat is het duidelijk niet."

Het gat tussen leider Hamilton en achtervolger Verstappen in de WK-stand is nog wel fors: 107 om 77 punten. De volgende race is zondag in Spanje, waar Verstappen in 2016 de beste was en Hamilton de laatste drie edities won.