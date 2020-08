Ook de tweede Grand Prix op Silverstone was er voor Sebastian Vettel één om snel te vergeten. De Ferrari-coureur eindigde teleurstellend als twaalfde, nadat hij zich slechts als elfde had gekwalificeerd.

"De strategie sloeg helemaal nergens op", mopperde Vettel op de website van de Formule 1. "We hebben vanmorgen besproken dat we moesten voorkomen in druk verkeer terecht te komen. En dat is precies wat we wel gedaan hebben."

De race van Vettel werd bemoeilijkt door een spin in een van de eerste bochten, die ontstond nadat hij over een kerbstone reed. De viervoudig wereldkampioen kwam achteraan te rijden, maar vocht zich langzaam maar zeker een weg naar voren richting top tien.

Daarna volgde de door Vettel bekritiseerde pitstop, waardoor de Duitser weer achterin het veld terechtkwam. Al snel werd besloten om een tweede pitstop te maken, waarna Vettel de laatste twintig rondes op de mediumband moest rijden.

"Waarom zouden we tien rondes op harde banden rijden en vervolgens twintig op medium?", vroeg Vettel zich vertwijfeld af. "Mijn banden waren op het einde volledig kapot."

De tactisch beroerde race van Vettel past naadloos in zijn slechte seizoen. De coureur, die aan het eind van dit jaar moet vertrekken bij Ferrari, kwam nog niet verder dan een zesde plek. Met slechts tien punten staat hij dertiende in de WK-stand.

Sebastian Vettel stond na zijn spin al vroeg dwars op de baan. (Foto: Pro Shots)