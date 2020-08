Christian Horner is lyrisch over de teamprestatie van Red Bull Racing na de onverwachte zege van Max Verstappen op Silverstone. De teambaas was aangenaam verrast na de eerste overwinning van 2020.

"We hebben Mercedes op alle fronten afgetroefd. Zowel qua snelheid als strategie waren we beter vandaag", zei Horner tegen Sky Sports.

Net als Verstappen zelf was ook zijn teambaas verrast door de eerste zege van het seizoen. "De racepace was veel beter dan we hadden gedacht. Pas toen we aan de leiding kwamen, kreeg ik voor het eerst het gevoel dat we konden gaan winnen."

De zege was te danken aan de afwijkende strategie van Red Bull. Verstappen startte op harde banden, terwijl Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas op medium aan de race begonnen. De Limburger kon veel langer doorrijden en heroverde kort na zijn eerste pitstop de leiding.

"We waren best verrast dat wij zaterdag in de kwalificatie als enige voor deze strategie kozen", vertelde Horner. "En tijdens de race zijn we van tactiek veranderd, door Max zijn tweede korte stint op medium te laten rijden."

Horner: 'Het team is op de goede weg'

Na zijn tweede pitstop reed Verstappen wederom op de harde band naar de zege. Met een verdienstelijke vijfde plaats bezorgde Alexander Albon het team een extra opsteker.

"Vandaag is een onwaarschijnlijk mooie dag voor het team. Er is nog steeds veel te leren voor ons, maar dit weekend toont aan dat we op de goede weg zijn."