De frustratie is groot bij Valtteri Bottas na de Grand Prix van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1. De Fin zag dat Mercedes zondag werd afgetroefd door de bandenstrategie van het Red Bull Racing van Max Verstappen, die zijn eerste race van het seizoen won.

Bottas begon van pole op Silverstone en op een zachtere band dan Verstappen, maar dat theoretische voordeel bleek in de praktijk niet zo groot. De Nederlander bleef met succes lang doorrijden op de harde band en was na zijn eerste pitstop sneller dan Bottas.

"Dit was vanzelfsprekend een erg frustrerende race", zei de teleurgestelde Mercedes-rijder op Silverstone volgens Motorsport.com. "Als team waren we op een gegeven moment aan het slapen toen Max erin slaagde om ons voor te blijven. Mijn strategie was verre van ideaal."

Toen Verstappen na 27 rondes voor het eerst van banden wisselde en als tweede achter Bottas de baan op kwam, duurde het niet lang voordat de Limburger de leiding van de Fin had overgenomen. Zes rondes later gingen beide coureurs verrassend genoeg tegelijkertijd de pits in.

Lewis Hamilton, Max Verstappen en Valtteri Bottas. (Foto: Pro Shots)

'Ik ging langzamer en langzamer'

Volgens Bottas was dat het moment dat hij in ieder geval competitief had kunnen zijn met Verstappen. "Ik had Max bij kunnen houden, maar naarmate het einde naderde, werkten de banden niet mee. Red Bull had duidelijk geen last van blaren op de banden, dus dat maakte het verschil."

Het was niet voor het eerst dat Mercedes problemen had met de banden, nadat zowel Lewis Hamilton als Bottas vorige week lek reed op Silverstone. "Door die gaten in de banden verlies je gewoon grip in de bochten en ga je steeds langzamer en langzamer. Dit was teleurstellend, maar we moeten door."

De dertigjarige Bottas zag niet alleen de zege naar Verstappen gaan, maar raakte ook zijn tweede plek in de WK-stand kwijt aan de Red Bull-coureur. Hij heeft nu 73 punten, vier minder dan Verstappen en 34 minder dan klassementsleider en teamgenoot Hamilton.