Na drie overwinningen op rij moest Lewis Hamilton de zege zondag bij de Grand Prix ter ere van het zeventigjarige bestaan van de Formule 1 aan Max Verstappen laten. De WK-leider eindigde nog wel als tweede, maar beleefde door problemen met zijn banden een zware race op zijn thuiscircuit Silverstone.

"Poeh, dit was een flinke uitdaging", verzuchtte Hamilton in een eerste reactie na de vijfde race van het seizoen. "De felicitaties moeten naar Red Bull en Max, zij hadden vandaag duidelijk niet dezelfde problemen met hun banden als wij."

Mercedes was dit jaar zeer dominant met drie zeges voor Hamilton en één voor Valtteri Bottas. Hamilton was vorige week zoveel sneller dan de andere teams - met Verstappen als best of the rest - dat hij de eerste race op Silverstone won terwijl hij een groot deel van zijn slotronde moest rijden met een lekke linkervoorband.

Zondag lag de temperatuur een stukje hoger op het Engelse circuit en had Mercedes de hele race grote problemen met de banden. "Het is onverwacht dat ik zulke 'hardcore' blaren op mijn banden had", aldus Hamilton. "Ik weet niet hoe dat komt, dat moeten we als team onderzoeken. We hebben dit nog niet eerder gehad."

Verstappen - achter Bottas, Hamilton en Nico Hülkenberg als vierde gestart - lette erg goed op zijn banden en had alleen in zijn tweede stint op de mediums wat problemen. De Nederlander had op de streep liefst elf seconden voorsprong op Hamilton en negentien seconden op nummer drie Bottas.

"Mijn eerste stint was erg lastig, daarin liep Max al in", zei Hamilton. "Je wil niet geloven wat ik in mijn tweede stint allemaal geprobeerd heb om mijn banden te managen, maar het hielp allemaal niks."

Lewis Hamilton had grote problemen met zijn banden op Silverstone. (Foto: Pro Shots)

Bottas: 'Dit was een erg frustrerende race'

Bottas had net als Hamilton grote problemen met zijn banden. De Fin werd vlak voor het einde ingehaald door zijn teamgenoot en zakte naar de derde plek in de WK-stand, vier punten achter Verstappen en al 34 punten achter Hamilton.

"Het is ontzettend frustrerend om van poleposition te starten en slechts als derde te eindigen", baalde Bottas. "Ik probeerde Max bij te houden, maar mijn banden vielen bijna uit elkaar. Mijn strategie was vandaag ook verre van ideaal, dus we moeten heel veel leren van deze race."