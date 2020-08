Ook tot zijn eigen verrassing heeft Max Verstappen zondag de Grand Prix van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1 gewonnen. De Red Bull-coureur kon de hegemonie van Mercedes doorbreken met uitstekend bandenmanagement.

"Deze overwinning zag ik zelf ook niet aankomen", zei Verstappen in een eerste reactie na de race. "Het was een geweldige dag, alles verliep heel soepel."

Na de kwalificatie van zaterdag leek een zege vrijwel uitgesloten. Verstappen moest als vierde van start, terwijl de laatste zes races werden gewonnen vanaf poleposition.

"Vooral de eerste stint ging het erg goed met de banden", vond de 22-jarige Limburger. "We hadden een goede snelheid en hebben de hele race eigenlijk geen problemen gehad met de banden."

Max Verstappen komt tot grote vreugde van zijn team als eerste over de streep. (Foto: Pro Shots)

Verstappen wil niet 'als een oma' rijden

Tijdens die eerste stint kreeg Verstappen over de boordradio het verzoek om zijn banden te sparen en niet te veel te pushen. Hij weigerde dat en antwoordde "niet als een oma" achter Mercedes te willen rijden.

"We hadden een kans om ze aan te vallen en dat hebben we dit seizoen nog niet eerder gehad", legde hij dat opmerkelijke antwoord uit. "Ik wilde de druk erop zetten bij hen."

Van een aanval kwam het niet, want beide Mercedessen maakten al snel een eerste pitstop. Verstappen reed daarna lange tijd aan de leiding. "Ik kon mijn eigen tempo rijden."

'We komen over het algemeen nog tekort op Mercedes'

Na Verstappens tweede pitstop reed Hamilton nog even op kop, maar tien rondes voor het einde moest ook de zesvoudig wereldkampioen een tweede bandenwissel laten uitvoeren, waarna Verstappen onbedreigd naar de zege reed.

"Ik ben echt heel blij dat we gewonnen hebben", aldus Verstappen. In de WK-stand neemt hij de tweede plek over van Bottas.

Verstappen staat nog dertig punten achter op WK-leider Hamilton. Hij denkt niet dat de strijd om de wereldtitel helemaal open ligt. "We moeten van vandaag genieten. Volgende week in Barcelona zien we weer verder. Maar over het algemeen komen we nog tekort op Mercedes."