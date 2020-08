Max Verstappen heeft zondag zijn eerste zege van het seizoen geboekt in de Formule 1. Mede dankzij een uitstekende pitstopstrategie liet de coureur van Red Bull het Mercedes-duo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas achter zich op Silverstone.

Verstappen begon de Grand Prix van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1 op de vierde plek maar kon al snel Nico Hülkenberg passeren. Door zijn banden uitstekend te sparen en lang te wachten met zijn eerste pitstop wist hij voor de auto's van Mercedes te komen.

Het is voor Verstappen zijn eerste zege sinds de Grand Prix van Brazilië vorig jaar. Sindsdien won het dominante Mercedes alle vijf de races, waarvan vier dit seizoen.

In totaal heeft de 22-jarige Verstappen nu negen overwinningen in de Formule 1 op zijn naam. De Limburger passeert Bottas in de WK-stand, waardoor hij achter Hamilton tweede staat.

Uitslag GP van 70-jarig bestaan F1 1. Verstappen (Red Bull) 25 punten

2. Hamilton (Mercedes) 18 punten +1

3. Bottas (Mercedes) 15 punten

4. Leclerc (Ferrari) 12 punten

5. Albon (Red Bull) 10 punten

6. Stroll (Racing Point) 8 punten

7. Hülkenberg (Racing Point) 6 punten

8. Ocon (Renault) 4 punten

9. Norris (McLaren) 2 punten

10. Kvyat (AlphaTauri) 1 punt

Verstappen wil niet 'als een oma' achter Mercedes rijden

Verstappen kon enkele meters na de start Nico Hülkenberg al passeren en zo de derde plaats veroveren. Bottas behield met enige moeite zijn leidende positie ten opzichte van Hamilton.

Het Mercedes-duo en Verstappen namen al snel afstand van de rest van het veld. Sebastian Vettel spinde al in een van de eerste bochten en viel terug van de elfde naar de laatste plaats.

Al in de zevende ronde was Verstappens teamgenoot Alexander Albon de eerste die een pitstop maakte. In tegenstelling tot vorige week, toen er ook op Silverstone geracet werd, kozen veel coureurs voor een tweestopstrategie.

Verstappen, die kort achter Hamilton reed, werd over de boordradio gevraagd om zijn banden te sparen. Maar de Limburger antwoordde "niet als een oma te willen wachten, want dit is misschien de enige kans om een Mercedes in te halen".

Die inhaalpoging kwam er niet, want Bottas en Hamilton maakten even later hun eerste pitstop, waardoor Verstappen voor de tweede keer dit jaar aan de leiding reed van een Grand Prix. De eerste keer was in Hongarije, waar Verstappen de leiding na een ronde weer kwijtraakte omdat hij een pitstop maakte.

Verstappen herovert kort na pitstop leiding

Nu wist de Red Bull-coureur zijn pitstop lang uit te stellen. Na 27 van de 52 rondes ging Verstappen uiteindelijk naar binnen voor zijn bandenwissel.

Hij kwam vlak achter Bottas op de tweede plek weer de baan op. Met zijn versere banden wist Verstappen de leiding binnen enkele bochten al te heroveren.

Zes rondes later verraste Verstappen door tegelijk met Bottas zijn tweede pitstop te maken. Daardoor kwam Hamilton aan de leiding, met zo'n tien seconden voorsprong op Verstappen.

Verstappen doorbreekt hegemonie Mercedes

De ervaren Brit reed lang door tot zijn tweede pitstop, maar toen Verstappen met tien rondes te gaan dichterbij kwam, maakte Hamilton ook zijn tweede pitstop en kwam als vierde terug de baan op.

Verstappen kwam daardoor weer een de leiding, met zo'n vijf seconden voorsprong op Bottas. Op zijn versere banden wist Hamilton drie rondes voor het einde zijn Finse teamgenoot te passeren.

In de slotrondes kon Hamilton het gat naar Verstappen niet dichtrijden, waardoor de Nederlander erin slaagde om in een droge race en zonder safetycars de hegemonie van Mercedes te doorbreken.