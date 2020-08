Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll heeft zondag stevig uitgehaald naar vier andere Formule 1-teams. De Canadese miljardair vindt het belachelijk dat zijn renstal, die deze week werd bestraft door de FIA, wordt beschuldigd van valsspelen.

"Ik ben ontzettend boos dat de suggestie wordt gewekt dat we hebben valsgespeeld", zegt Stroll, die zelden publiekelijk spreekt, in een verklaring op de site van Racing Point. "Ik heb nog nooit valsgespeeld in mijn leven en deze beschuldigingen zijn onacceptabel en niet waar. Mijn integriteit - en die van het team - kunnen niet ter discussie worden gesteld."

Racing Point ligt dit hele seizoen al onder vuur bij zijn concurrenten, omdat zij vinden dat het team van Stroll de Mercedes van vorig jaar op illegale wijze heeft gekopieerd.

Renault diende de afgelopen weken drie keer een protest in tegen de 'roze Mercedes' van Racing Point. De FIA besloot vrijdag dat het Britse team een boete van 400.000 moet betalen en vijftien punten moet inleveren voor het WK voor constructeurs. Racing Point mag wel gewoon met de auto blijven rijden.

"Iedereen bij Racing Point was geschokt en teleurgesteld door het besluit van de FIA en we blijven volhouden dat we onschuldig zijn", aldus Stroll.

'Andere teams willen ons door slijk halen'

Het protest van Renault ging specifiek om het kopiëren van de remkoeling van de Mercedes van 2019. Het is in de Formule 1 toegestaan om bijvoorbeeld de motor en versnellingsbak van andere teams over te nemen, maar het ontwerp van de auto's dient door henzelf gemaakt te worden.

Stroll vindt dat Racing Point de zogenoemde 'brake ducts' legaal heeft overgenomen en wijst in zijn verklaring naar het rapport van de stewards. Volgens de teameigenaar heeft de FIA in maart na een controle ook schriftelijk gemeld aan het team dat er niks illegaals aan de roze auto's was.

Ferrari, McLaren, Renault en Williams vinden dat Racing Point niet voldoende gestraft is en hebben een intentie tot beroep ingediend bij de FIA. De bazen van die teams waren vrijdag bij een persconferentie rond de tweede Grand Prix op Silverstone ook hard in hun uitspraken over de zaak.

"Racing Point zegt dat ze auto van Mercedes hebben gekopieerd via foto's", zei McLaren-teambaas Zak Brown. "Als je de documenten leest, weet je dat dit bullshit is. En dus moet je vraagtekens zetten bij alle onderdelen van hun auto."

Stroll, die met Racing Point al beroep heeft aangetekend tegen het FIA-besluit, is "ontzet" dat ook Ferrari, McLaren, Renault en Williams beroep willen aantekenen. "Ze willen onze goede naam door het slijk halen en dat zal ik niet accepteren. Ik zal er alles aan doen om onze onschuld te bewijzen."