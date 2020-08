Nadat de banden tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone vorige week zondag al een late hoofdrol opeisten, wordt het Italiaanse rubber tijdens de 'Grand Prix ter ere van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1' weer doorslaggevend. Dat is goed nieuws voor de bandenfluisteraars onder het coureursgilde.

Max Verstappen is zo’n bandenspaarder. De Nederlander vertrekt als enige in de top tien op de hardste band. Dat is een keuze die goed kan uitpakken, maar dan moet het wel even meezitten.

Dat begint, zo beaamde Verstappen zelf, met de start. De harde band geeft net iets minder grip dan de mediumbanden van de coureurs die om hem heen vertrekken, waardoor het vertrek zelf en ook de eerste ronde spannend zal worden. Maar als Verstappen snel met het tempo van de kop - of tenminste iedereen behalve Mercedes - mee kan, beginnen de voordelen.

Verstappen kan sowieso langer door op de eerste set, wat voordelen oplevert verderop in de race, omdat de volgende stints (zo heet het gedeelte van een race waarin een coureur op een bepaalde band rijdt) korter worden.

Daarnaast rijdt Verstappen zijn openingsstint met een volle tank benzine, dus het is wel zo prettig om dat te doen op de banden die het minste lijden onder een zware auto.

Banden een 'compound' zachter Ten opzichte van de Britse Grand Prix zijn de banden dit weekend een compound zachter.

De harde band van vorige week (C1) is er niet.

De mediumband (C2) van vorige week is nu de harde band.

De softband (C3) van vorige week is nu de mediumband.

De softband (C4), was er vorige week niet.

Waarom start Verstappen niet altijd op de hardste band?

Omdat de coureurs moeten starten op de band waarmee ze in het tweede deel van de kwalificatie de snelste tijd rijden. Die tijd moest wel snel genoeg zijn om door te gaan naar Q3, dus is het vaak al een risico om dat op de mediumbanden te proberen en niet op de softbanden.

De warme omstandigheden in Silverstone en de relatief zachte banden die Pirelli voor deze race heeft geselecteerd bieden de snelste coureurs nu deze unieke kans, die alleen Verstappen heeft gepakt.

Wat betekent dat voor de race?

Een relatief vroege safety car zou voor Verstappen funest zijn, omdat hij dan net als zijn concurrenten wordt gedwongen van een 'gratis' stop gebruik te maken. Vervolgens sluit iedereen dan weer achter de safetycar aan en is zijn voordeel weg.

Ervan uitgaande dat dit niet gebeurt, wordt het vanaf Verstappens eerste stop interessant. De langste stint die Pirelli voorrekent voor de harde band is 25 ronden, terwijl de race 52 ronden is.

Maar een eenstopper van hard naar hard kan uiteraard niet, omdat hij minimaal op twee verschillende soorten banden moet rijden. Wisselen naar hard kan wel, gevolg door een korte stint op de softs. Dit is de meest waarschijnlijke optie.

344 Vooruitblik F1: 'Race in niemandsland dreigt opnieuw voor Verstappen'

Is een eenstopper mogelijk?

De enige manier waarop een eenstopper kan, is door lange stints te doen op zowel hard als medium. Dat zou een extreme staaltje bandensparen vergen. Verstappen heeft in het verleden soortgelijke stunts uitgehaald.

Dat doet Verstappen vooral door zo min mogelijk wielspin te hebben en ervoor te zorgen dat zijn banden niet oververhitten. De vraag is alleen of een eenstopper nu zinvol is.

Het moet in in ieder geval meer tijd opleveren dan een tweede pitsstop maken en met nieuwe banden veel snellere rondetijden kunnen rijden. De pitstraat is lang op Silverstone, dus dat nemen de strategen van de teams mee in zo’n afweging.

Toch is het aannemelijker dat Verstappen voor een tweestopper gaat, met als voordeel dat hij een kortere tweede stint kan rijden en in de slotfase met een lichte auto op de snelste band op pad kan. Hij heeft daarvoor onder meer nog een tweede set harde banden.

Alleen de Renault-coureurs verspilden tijdens de vrije trainingen een setje hard, verder hebben alle coureurs nog twee (vrijwel) nieuwe sets. De kans is groot dat ze die ook hard nodig gaan hebben.

Beschikbare bandensets per GP-weekend Hard: 2 sets

Medium: 3 sets

Soft: 8 sets

Waarom is Mercedes sneller op medium dan op soft?

De Mercedes-coureurs waren in Q3 sneller op mediumbanden dan op softbanden. Verstappen probeerde dit ook, maar op de Red Bull waren de mediumbanden in het eerste gedeelte van de baan te langzaam.

Bij Mercedes was dit anders, waarschijnlijk omdat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hun banden met het DAS-stuursysteem beter kunnen opwarmen voor ze aan hun snelle ronde beginnen. De mediumband was duidelijk beter aan het einde van de ronde, terwijl het beste dan al ruimschoots van de softbanden is.

Ferrari kwam op mediumbanden ook slechter uit de verf in de kwalificatie van een week geleden. De auto van de Italiaanse renstal rijdt met zeer weinig neerwaartse kracht en leunt daarom, zeker in een snelle ronde, extreem op de grip uit de banden. Die hielden het nu domweg niet een ronde lang vol, waardoor de snelste man Charles Leclerc veel tijd verloor in de derde sector.

Alle teams verloren tijd ten opzichte van de kwalificatie van vorige week, maar Ferrari verloor veel meer (1,2 seconde) dan Mercedes en Red Bull. Die waren 0,8 seconde langzamer dan vorige week.

Kortom: Silverstone is normaal al een bandenvreter, maar met deze hoge temperaturen en door Pirelli meegebrachte zachte banden wordt het rubber verslonden. Het is aan de coureurs om daar het beste mee om te gaan.