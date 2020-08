Sebastian Vettel begint de hoop zo langzamerhand op te geven. De coureur van Ferrari heeft geen idee wat hij nog moet doen om sneller te gaan. Hij start zondag bij de Grand Prix ter ere van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1 opnieuw buiten de top tien.

De viervoudig wereldkampioen reed in de kwalificaties nog wel met een volledig nieuwe motor, nadat zijn oude krachtbron vrijdag tijdens de training de geest gaf. Het maakte volgens Vettel weinig uit.

"We hebben van alles geprobeerd en ik moet de mannen echt een compliment maken voor het harde werken", zei de Duitser zaterdag tegen Sky Italia. "Ik voel me iets prettiger in de auto dan vorig weekend, maar als je naar de tijden kijkt, zie je geen verschil."

Vettel heeft naar eigen zeggen het gevoel dat hij "tegen een muur rijdt". "Ik heb niet het idee dat er meer in de auto zit. Je als twaalfde kwalificeren is teleurstellend, net als de achterstand op Charles", zo verwijst hij naar zijn teamgenoot Charles Leclerc, die zondag als achtste begint.

'We zijn duidelijk verslagen'

Vettel weigert de vele materiaalpech de schuld te geven van zijn mindere resultaten. "Het is geen kwestie van pech of geluk. Iedereen bij het team doet zijn uiterste best, maar niets lijkt te helpen. Als ik eerlijk ben, zitten we in deze positie omdat ik niet snel genoeg ben. We zijn duidelijk verslagen."

Voor Vettel is het vooral zaak om zondag tijdens de race te laten zien dat hij het echt nog kan. "Het zal moeilijk worden om punten te pakken, maar we gaan ons best doen. Ik zie wel wat ik kan doen."

De race op het circuit van Silverstone begint zondag om 15.10 uur (Nederlandse tijd). Vettel start vanwege een gridstraf van Esteban Ocon als elfde.