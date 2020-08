Max Verstappen is niet tevreden met zijn vierde tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix ter ere van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1. De coureur van Red Bull Racing was wel blij voor Nico Hülkenberg, die verraste met een derde plaats op Silverstone.

"De vierde tijd is niet helemaal wat we wilden. Maar het is duidelijk dat Racing Point ten opzichte van vorige week een stap vooruit heeft gezet", zei Verstappen na afloop voor de camera van Ziggo Sport.

Verstappen was niet alleen langzamer dan de Mercedessen van Valtteri Bottas (eerste) en Lewis Hamilton (tweede), maar moest dus ook Hülkenberg, die dit weekend opnieuw de met COVID-19 besmette Sergio Pérez vervangt, voor zich dulden.

"Het is mooi dat Nico de derde tijd noteert. Het zou leuk zijn als dit voor hem resulteert in een stoeltje voor volgend jaar in de Formule 1. Normaal gesproken zijn we in de race wel sneller dan Racing Point", aldus Verstappen.

344 Vooruitblik F1: 'Race in niemandsland dreigt opnieuw voor Verstappen'

'Denk dat niemand voor één stop gaat'

Verstappen heeft zondag in de race wel een bandenvoordeel ten opzichte van de rest in de top tien van de kwalificatie. Hij start als enige op de harde band, terwijl de anderen op de medium band moeten vertrekken.

"Ik denk dat niemand voor een één stop gaat, we hebben nu gewoon een andere strategie dan de concurrentie. Het heeft voor vandaag in elk geval niet geholpen dat ik steeds moest wisselen van band", vertelde Verstappen.

"Ik verloor in sector 2 van mijn laatste ronde veel tijd. Ik had over het algemeen niet echt topbalans in de auto, ook door de wind. Iedereen heeft daar natuurlijk last van, maar onze wagen lijkt daar gevoeliger voor."

De Grand Prix ter ere van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1 begint zondag om 15.10 uur. Bij de race van vorige week op Silverstone was de zege voor Hamilton en werd Verstappen tweede dankzij een lekke band van Bottas.