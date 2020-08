Nico Hülkenberg verraste zaterdag vriend en vijand door in de kwalificatie voor de Grand Prix ter ere van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1 als derde te eindigen. De tijdelijke vervanger van Sergio Pérez bij Racing Point liet zelfs Max Verstappen achter zich.

"Ik ben een beetje verrast, dus ik sta hier met een grote glimlach", zei Hülkenberg. Het was lang onzeker of hij dit weekend opnieuw in kon stappen in de Racing Point, maar een nieuwe positieve coronatest van Pérez zorgde daarvoor.

Hülkenberg maakte het in Q2 nog even spannend, want door een foutje in zijn eerste snelle ronde stond hij in de gevarenzone. "Ik heb het mezelf wel even moeilijk gemaakt, ik was bang dat ik de auto had beschadigd."

Met de 'roze Mercedes' bleek weinig mis. "Ik heb alles gegeven wat ik had in Q3; hoofd naar beneden en volle bak. Maar het is uiteindelijk pas zaterdag. Het gaat erom wat je zondag doet, dus echt juichen mogen we nog niet", vertelde Hülkenberg.

'Nog nooit met deze auto gestart'

Vorig weekend zou Hülkenberg ook al racen in Silverstone, maar toen wilde zijn bolide vlak voor de wedstrijd niet meer starten. Dat kan weleens een nadeel in de race zijn, erkende de Duitser.

"Ik ben nog nooit een race begonnen met deze auto, dus dat is allemaal nieuw voor me. Ik hoop snel te leren en de auto te houden waar-ie nu staat."

Mocht Hülkenberg zondag in Groot-Brittannië op het podium eindigen, dan is dat voor het eerst in 178 races. Hij is daarmee recordhouder.

De voorste startrij op Silverstone wordt gevormd door Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. De race begint zondag om 15.10 uur (Nederlandse tijd).