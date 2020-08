Max Verstappen begint zondag vanaf plek vier aan de Grand Prix ter ere van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1. Valtteri Bottas pakte poleposition bij de kwalificatie van zaterdag op Silverstone, waar Nico Hülkenberg verraste op de derde plaats.

Niet voor het eerst dit seizoen waren de Mercedessen veruit het snelst: Bottas klokte 1.25,154 en zijn teamgenoot en wereldkampioen Lewis Hamilton kwam tot een tijd van 1.25,217.

Daarachter was ditmaal niet Verstappen, maar Hülkenberg best of the rest. De vervanger van Sergio Pérez bij Racing Point zette een knappe tijd van 1.26,082 op de klok en hoopt in de race van zondag revanche te nemen voor vorige week, toen hij door een motorprobleem niet kon starten.

Verstappen volgde met 1.26,176. De top tien bestond verder achtereenvolgens uit Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Alexander Albon en Lando Norris, die allemaal een tijd in de 1.26 reden.

In Q1 en Q2 van de kwalificatie viel het doek voor Daniil Kvyat, Kevin Magnussen, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, Kimi Räikkönen, Esteban Ocon (die bovendien een gridstraf van drie plekken kreeg), Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Romain Grosjean en George Russell.

344 Vooruitblik F1: 'Race in niemandsland dreigt opnieuw voor Verstappen'

Verstappen eerder zevende in derde training

Eerder op zaterdag werd de derde vrije training afgewerkt en ook daarin domineerden de Mercedessen. Verstappen werd toen tijdens zijn snelle ronde gehinderd door Racing Point-rijder Stroll, waardoor hij slechts de zevende tijd neerzette.

De Grand Prix ter ere van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1 begint zondag om 15.10 uur. Bij de race van vorige week op Silverstone was de zege voor Hamilton en werd Verstappen tweede dankzij een lekke band van Bottas.