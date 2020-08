Max Verstappen heeft zaterdag de zevende tijd neergezet in de derde en laatste vrije training op het circuit van Silverstone. Een incident met Lance Stroll van Racing Point kostte de Red Bull Racing-coureur een snelle tijd.

Stroll reed Verstappen in de weg op het moment dat de Nederlander op de zachte band aan een snelle ronde bezig was: hij had in de eerste sector de snelste tijd geklokt. Het akkefietje leidde tot veel gescheld van de Red Bull-rijder over de boordradio.

In de rondes die volgden, lukte het Verstappen op minder verse banden niet meer om een snelle ronde neer te zetten. Hij moest genoegen nemen met de zevende tijd (1.27,455), op ruim acht tienden van Lewis Hamilton, die opnieuw de snelste was.

Wereldkampioen Hamilton ging rond in 1.26,621 en als zo vaak was Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas (+0,163) de enige die enigszins in zijn buurt kon blijven.

McLaren-rijder Lando Norris zette op de mediumband vrij verrassend de derde tijd neer (+0,642). Verder bleven Nico Hülkenberg, Stroll, Charles Leclerc, Verstappen, Alexander Albon, Esteban Ocon en Carlos Sainz nog binnen een seconde van Hamilton.

De kwalificatie voor de race begint zaterdag om 15.00 uur. De Grand Prix ter ere van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1 begint zondag om 15.10 uur.

Top 10 derde vrije training 1. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.26,621

2. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1.26,784

3. Lando Norris (McLaren) - 1.27,202

4. Nico Hülkenberg (Racing Point) - 1.27,256

5. Lance Stroll (Racing Point) - 1.27,263

6. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.27,328

7. Max Verstappen (Red Bull) - 1.27,455

8. Alexander Albon (Red Bull) - 1.27,474

9. Esteban Ocon (Renault) - 1.27,496

10. Carlos Sainz (McLaren) - 1.27,627