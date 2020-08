Max Verstappen kijkt vrijdag tevreden terug op de eerste twee trainingen op Silverstone. De coureur van Red Bull Racing verwacht zondag in de race twee pitstops nodig te hebben.

Het is de tweede opeenvolgende week waarin op Silverstone gereden wordt. Afgelopen zondag won Hamilton, ondanks een lekke band in de slotronde.

Dit weekend wordt het beduidend warmer dan vorige week en de teams krijgen van Pirelli de beschikking over zachtere banden. Verstappen verwacht dat deze gegevens van grote invloed zullen zijn op de race.

"De slijtage zal veel groter zijn dan vorige week, dus dat wordt interessant", zegt dwe coureur op Verstappen.com."Een eenstopper is volgens mij bijna onmogelijk, dus ik verwacht veel tweestoppers tijdens de race."

Verstappen tevreden over trainingen

In de eerste training noteerde Verstappen vrijdag de derde tijd en in de tweede sessie werd de Limburger vierde. In beide traingingen stond het Mercedes-duo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas bovenaan de tijdentabel.

"Het was een prima vrijdag. We hebben ons programma kunnen afwerken, daar ben ik blij mee", blikte Verstappen tevreden terug.

"Het gat naar Mercedes is nog wel groot, maar dat was zoals verwacht. Je kunt dat nou eenmaal niet in een paar dagen inlopen", zegt Verstappen berustend. "Ik denk dat het weer een eenzame wedstrijd gaat worden."