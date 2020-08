Mercedes heeft er vrijdag geen misverstand over laten bestaan dat het team de grote favoriet is bij de Grand Prix van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1. Het Duitse team domineerde ook de tweede training op Silverstone, Max Verstappen noteerde de vierde tijd.

Lewis Hamilton reed met 1.25,606 de snelste tijd van de dag. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas zette op een kleine 0,2 seconde achterstand de tweede tijd neer.

Eerder op vrijdag reed Mercedes ook de beste tijden in de eerste training, al was Bottas daarin iets sneller dan Hamilton. Verstappen reed toen de derde tijd, in de tweede sessie moest de Red Bull-coureur behalve Mercedes ook Daniel Ricciardo van Renault voor zich dulden.

Verstappen gaf 0,8 seconde toe op de tijd van Hamilton. De Limburger reed net als de Brit en Bottas zijn snelste ronde op medium banden. Verstappens teamgenoot Alexander Albon kwam niet verder dan de elfde tijd.

Uitslag tweede training Gp van 70-jarig bestaan Formule 1 1. Hamilton (Mercedes) 1.25,606

2. Bottas (Mercedes) 1.25,782

3. Ricciardo (Renault) 1.26,421

4. Verstappen (Red Bull) 1.26,437

5. Stroll (Racing Point) 1.26,501

6. Hülkenberg (Racing Point) 1.26,746

7. Leclerc (Ferrari) 1.26,812

8. Norris (McLaren) 1.26,867

9. Sainz (McLaren) 1.26,918

10. Ocon (Renault) 1.26,928

Punten aftrek voor Racing Point

Donderdag gaf Verstappen al aan dat hij Mercedes ook dit weekend als grote favoriet ziet. Het Duitse team won de eerste vier races van het seizoen en Hamilton gaat ruim aan de leiding in de WK-stand.

Kort achter Verstappen legde het Racing Point-duo Lance Stroll en Nico Hülkenberg beslag op de vijfde en zesde plek. Eerder op de dag kreeg de renstal een boete van 400.000 euro en vijftien punten aftrek in de WK-stand voor constructeurs wegens het illegaal kopiëren van een onderdeel van Mercedes. Racing Point mag de rest van het seizoen wel in dezelfde auto blijven rijden.

Net als de eerste training verliep de tweede sessie lange tijd zonder noemenswaardige incidenten. Op het einde moest de virtual safetycar nog worden ingezet, omdat Sebastian Vettel op het circuit was komen stil te staan met zijn Ferrari.

Kort daarna gaf ook de Alfa Romeo van Antonio Giovinazzi de geest, waarna de training met een rode vlag werd beëindigd.