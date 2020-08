Het is nog allerminst zeker of Mercedes volgend jaar actief is in de Formule 1. Het team weigert vooralsnog als enige om het Concorde Agreement te ondertekenen, waarvan de deadline komende woensdag verloopt.

In het Concorde Agreement worden alle financiële afspraken tussen de Formule 1 en de teams vastgesteld. De huidige overeenkomst werd in 2009 opgesteld en loopt komende winter af.

Mercedes kan zich niet vinden in de voorgestelde verdeling van het prijzengeld. "Wij bij Mercedes hebben duidelijk gemaakt dat we tevreden zijn met een eerlijkere verdeling van het prijzengeld. We zijn er voorstander van dat succes voor alle teams in de Formule 1 haalbaar moet kunnen zijn", zei teambaas Toto Wolff vrijdag op een persconferentie op Silverstone.

"Wij voelen ons het grootste slachtoffer als je kijkt hoeveel prijzengeld we kunnen mislopen", aldus Wolff. "Terwijl ik vind dat we de laatste jaren veel hebben bijgedragen aan de sport. Momenteel zijn we niet bereid om de Concorde Agreement te ondertekenen."

Formule 1 houdt vast aan deadline van woensdag

In een reactie op de uitspraken van Wolff meldt de Formule 1 dat "er met alle teams op een constructieve manier is gesproken en naar iedereen is geluisterd" bij het opstellen van de Concorde Agreement.

"Deze overeenkomst is belangrijk voor de toekomst van de sport en alle fans. We gaan hier verder mee, uitstel is niet mogelijk."

Dat zou betekenen dat Mercedes binnen vijf dagen akkoord moet geven. "Dat zal afhangen van de mensen aan de andere kant van de onderhandelingstafel", aldus Wolff.

"Als zij bereid zijn om alle pijnpunten te bespreken en compromissen te sluiten, dan denk ik dat het erg snel zal kunnen gaan. Maar die houding hebben wij nog niet gezien tot nu toe."

Mercedes anticipeerde eerder deze week overigens wel al op een langer verblijf in de Formule 1 door het contract van Valtteri Bottas te verlengen tot eind 2021. Het team is dit weekend weer de uitgesproken favoriet bij de Grand Prix van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1 op Silverstone.