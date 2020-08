Teambaas Otmar Szafnauer heeft vrijdag verbijsterd gereageerd op de straf die de FIA Racing Point heeft opgelegd. De renstal kreeg een boete van 400.000 euro en vijftien punten aftrek in het constructeurskampioenschap.

"We hebben de sportieve reglementen doorgenomen en er staat nergens specifiek vermeld dat niet is toegestaan wat wij hebben gedaan", zegt Szafnauer op de website van de Formule 1. "Andere teams hebben eerder hetzelfde gedaan of misschien nog wel erger. Het is een beetje verbijsterend."

De FIA legde de straf op na een drietal protesten van Renault over de remkoeling van Racing Point. Dat onderdeel zou illegaal gekopieerd zijn van de kampioensauto van Mercedes van vorig jaar.

Racing Point hoeft het bewuste onderdeel niet te vervangen en kan de rest van het jaar in dezelfde auto blijven rijden. "Het goede nieuws is dat de auto volledig legaal is", zegt Szafnauer.

Renault en McLaren niet blij met 'milde' straf

Concurrenten Renault en McLaren vinden de straf voor Racing Point te mild. Het Franse team overweegt beroep aan te tekenen.

"Ik kan bevestigen dat we daar over nadenken", zegt teambaas Cyril Abiteboul. "Normaal gesproken heb je daar een uur de tijd voor, maar vanwege de complexiteit van de zaak krijgen we nu 24 uur de tijd."

"We gaan dit zorgvuldig bekijken en het belang van de sport inachtnemen. Als we beroep aantekenen, dan is dat tegen de hoogte van de straf, niet tegen de beslissing zelf."

"Racing Point beweert dat ze de auto van Mercedes hebben gekopieerd via een foto", zegt Zak Brown van McLaren. "Maar als je de documenten bekijkt, dan zie je zo dat dat bullshit is."

'We hebben in volledige openheid gewerkt'

Racing Point heeft zelf ook nog de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de straf. "We zijn momenteel nog bezig om de uitspraak te verwerken. We hebben wel enkele vragen waar we antwoord op willen van de FIA", zegt de Amerikaanse teambaas.

"Het is teleurstellend, want we dachten dat we binnen de regels handelden en absoluut niks verkeerd deden", stelt Szafnauer. "In maart hebben we de FIA uitgenodigd om alles te bekijken, we hebben in volledige openheid gewerkt."

"Daarna schreven ze ons dat de auto volledig aan de eisen voldeed. Daarom heb ik het gevoel dat de straf oneerlijk is. Maar er zijn altijd twee kanten aan een zaak, denk ik. De FIA is de scheidsrechter in deze kwestie. We zullen desondanks intern bespreken wat we hier verder mee gaan doen."

Racing Point maakt dit weekend bij de GP van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1 op Silverstone opnieuw gebruik van Nico Hülkenberg. Hij vervangt Sergio Pérez, die wederom positief testte op het coronavirus.