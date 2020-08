Max Verstappen heeft vrijdag de derde tijd gereden in de eerste training voor de Grand Prix rond het zeventigjarig bestaan van de Formule 1. De snelste tijd op Silverstone kwam op naam van Valtteri Bottas.

De Fin, die donderdag nog bekendmaakte dat zijn contract bij Mercedes met één jaar verlengd is, ging rond in 1.26,166. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton was 0,13 seconden trager, maar nog wel ruim een halve seconde sneller dan Verstappen.

De coureur van Red Bull liet vooraf weten al geaccepteerd te hebben dat Mercedes ook dit weekend het snelste team zal zijn. De Duitse renstal won de eerste vier Grands Prix van het jaar en Hamilton gaat ruim aan de leiding in de WK-stand.

Het duurde vrijdag lange tijd voordat Verstappen überhaupt een rondetijd neerzette. De Limburger keerde vanwege een onbekende oorzaak na enkele rondes steeds terug in de pits.

Uitslag eerste training GP rond 70-jarig bestaan F1 1. Bottas (Mercedes) 1.26,166

2. Hamilton (Mercedes) 1.26,304

3. Verstappen (Red Bull) 1.26,893

4. Hülkenberg (Racing Point) 1.26,942

5. Leclerc (Ferrari) 1.27,062

6. Albon (Red Bull) 1.27,280

7. Vettel (Ferrari) 1.27,498

8. Stroll (Racing Point) 1.27,539

9. Kvyat (AlphaTauri) 1.27,653

10. Ocon (Renault) 1.27,701

Hülkenberg rijdt vierde tijd in bestrafte auto Racing Point

Nico Hülkenberg reed in de Racing Point kort achter Verstappen de vierde tijd. De Duitser valt dit weekend wederom in voor Sergio Pérez, die opnieuw positief testte op het coronavirus.

Racing Point werd vrijdag beboet en bestraft met puntenaftrek in het constructeurskampioenschap door de FIA wegens het illegaal kopiëren van een onderdeel van de Mercedes-auto van vorig jaar. Het Britse team mag de rest van het jaar wel met dezelfde auto blijven rijden.