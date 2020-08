Autosportbond FIA heeft Racing Point vrijdag flink bestraft voor het kopiëren van onderdelen van de auto van Mercedes. De Britse renstal moet vijftien WK-punten inleveren en een boete van 400.000 euro betalen.

Racing Point mag in het restant van dit seizoen wel gewoon met de auto blijven rijden, omdat het volgens de FIA om inbreuk van de sportieve regels en niet van de technische regels gaat. Diskwalificatie is dan ook niet aan de orde.

De FIA hield woensdag een hoorzitting om de zaak te behandelen. Dit naar aanleiding van een protest van Renault, dat vindt dat Racing Point onderdelen van de kampioenswagen van Mercedes van vorig jaar illegaal heeft gekopieerd.

Racing Point is in de fout gegaan met de remkoeling. Het is in de Formule 1 toegestaan om bijvoorbeeld de motor en versnellingsbak van andere teams over te nemen, maar het ontwerp van de auto's dient door henzelf gemaakt te worden.

FIA bestraft Racing Point alleen voor tweede race

De FIA bestraft Racing Point alleen voor de tweede race van het seizoen, de GP van Stiermarken op 12 juli in Oostenrijk. De formatie ontvangt voor de twee Grands Prix die daarna zijn afgewerkt alleen een berisping.

Racing Point raakt vijftien punten kwijt in de strijd om de constructeurstitel en krijgt voor de wagens van Sergio Pérez en Lance Stroll een boete van elk 200.000 euro. Racing Point had 42 punten verzameld en stond daarmee op de vijfde plaats, maar zakt nu naar de zesde plek, onder Renault.

Het staat Racing Point nog wel vrij om in beroep te gaan tegen de sanctie van de FIA. Het team zei na het protest van Renault in een verklaring nog vol vertrouwen te zijn over een goede afloop en noemde de Franse collega's "slecht geïnformeerd".

Het Formule 1-seizoen gaat dit weekend verder met een Grand Prix op Silverstone, die in het teken staat van het zeventigjarig bestaan van de koningsklasse van de autosport. Nico Hülkenberg vervangt dan net als vorige week Pérez, die opnieuw positief is getest op het coronavirus.