Racing Point-coureur Sergio Pérez heeft vrijdag opnieuw positief getest op het coronavirus. Het betekent dat hij dit weekend op Silverstone net als vorige week wordt vervangen door Nico Hülkenberg.

Pérez volbracht donderdag zijn verplichte quarantaineperiode nadat hij vorige week voor het eerst positief testte. De dertigjarige Mexicaan had een negatieve testuitslag nodig om te mogen rijden op Silverstone, maar blijkt dus nog niet genezen.

"Hij voelt zich fysiek prima en is aan het herstellen. Het hele team wenst Sergio en zijn familie het beste en we kijken uit naar zijn terugkeer", meldt Racing Point in een verklaring.

Bij de Britse Grand Prix van vorige week werd Pérez ook al vervangen door Hülkenberg. De Duitser kwam na drie vrije trainingen en de kwalificatie niet tot deelname aan de race; de motor van zijn auto liet hem in de steek.

"Vorige week was het een sprong in het diepe nadat ik een paar jaar weg was bij het team en in een auto stapte waarin ik nog nooit had gereden. Ik heb inmiddels veel geleerd over de RP20", aldus Hülkenberg.

De eerste vrije training voor de Grand Prix ter ere van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1 begint vrijdag om 12.00 uur. Vier uur later start de tweede oefensessie.