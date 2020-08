Nico Hülkenberg heeft goede hoop dat hij in 2021 weer een vast stoeltje krijgt in de Formule 1. De Duitser praat ook al met teams, al is het niet concreet.

"Ik heb contact met wat mensen binnen de Formule 1. Ook met teambazen, al is dat ook omdat ik die goed ken", aldus Hülkenberg, die van 2010 tot en met 2019 177 GP's reed, donderdag tegen Motorsport.com.

"Soms is het gewoon een praatje en soms gaat het meer over de toekomst. De gesprekken zijn er dus zeker, maar nog niet concreet. De komende weken zullen we zien of het ergens op uitloopt."

Afgelopen weekend mocht Hülkenberg weer eens in actie komen in de Formule 1 als vervanger van Racing Point-coureur Sergio Pérez, die in de aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië positief testte op corona. Hij ging echter niet van start in de race vanwege technische problemen aan zijn auto.

'Een goed resultaat is reclame'

Mogelijk krijgt Hülkenberg zondag een herkansing bij de GP van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1, die eveneens op Silverstone wordt verreden, maar dat is alleen het geval als Pérez opnieuw positief test. De uitslag van de test van de Mexicaan komt waarschijnlijk vrijdagochtend.

Het zou een teleurstelling zijn voor de 32-jarige Hülkenberg zijn als hij niet mag starten, ook omdat hij zich dan niet kan bewijzen richting volgend jaar. "Als je een goed resultaat behaalt, is het altijd goede reclame", beseft Hülkenberg.

"Maar ik denk niet dat mensen, en in het bijzonder teambazen, kijken naar slechts één race. Vooral niet onder deze omstandigheden. En voor mij is duidelijk dat ik nu maar een tijdelijke vervanger ben voor Pérez. Als de test de gewenste uitslag geeft, dan rijdt hij. En anders geef ik alles voor Racing Point."