Het lijkt een formaliteit dat Lewis Hamilton zijn aflopende contract bij Mercedes gaat verlengen, maar de regerend wereldkampioen wil vanwege de impact van de coronacrisis nog niet beginnen met de onderhandelingen.

"Het voelt niet als het juiste moment", zei de 35-jarige Hamilton donderdag volgens de BBC op zijn persconferentie voor de tweede Grand Prix op Silverstone. "Ik wil doorgaan bij dit team en het zal niet veel moeite kosten om tot een akkoord te komen, maar op dit moment voelt dat gewoon niet goed."

Valtteri Bottas heeft de onderhandelingen met Mercedes al wel succesvol afgerond. Het team van Toto Wolff maakte eerder op donderdag bekend dat de dertigjarige Fin zijn aflopende verbintenis met een jaar verlengd heeft.

Niemand twijfelt eraan dat Bottas volgend seizoen wederom Hamilton aan zijn zijde zal hebben. De zesvoudig wereldkampioen zei vorige week dat hij nog drie jaar actief wil blijven in de Formule 1 en hij heeft altijd benadrukt dat hij erg gelukkig is bij het dominante Mercedes.

"Maar als je denkt aan alle mensen in de wereld die de afgelopen maanden werkloos zijn geworden, lijkt het me niet het belangrijkste om nu een groot contract uit te onderhandelen. Ik wacht dus nog even", aldus Hamilton.

"Ik ben heel enthousiast over de mogelijkheden bij Mercedes-Benz. Op een gegeven moment zullen we een akkoord bereiken over een nieuw contract, daar maak ik me geen zorgen over."