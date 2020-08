Sergio Pérez, die vorige week als eerste Formule 1-coureur positief testte op het coronavirus, heeft zijn verplichte quarantaineperiode volbracht. Als de Racing Point-coureur donderdag negatief test op COVID-19, mag hij komend weekend meedoen aan de tweede Grand Prix op Silverstone.

Racing Point meldt in een korte verklaring op zijn site dat Public Health England, het Britse RIVM, heeft bevestigd dat Pérez klaar is met zijn verplichte periode van isolatie.

De dertigjarige Mexicaan moet nu nog een negatief testresultaat ontvangen voordat hij weer terug mag keren in de paddock. Racing Point verwacht donderdagavond of vrijdagochtend vroeg te besluiten of Pérez mee zal doen aan de Grand Prix ter ere van de zeventigste verjaardag van de Formule 1.

Als Pérez niet kan rijden, zal Nico Hülkenberg net als afgelopen weekend bij de GP van Groot-Brittannië zijn vervanger zijn. De ervaren Duitser stond donderdag ook de media te woord op de persdag op Silverstone.

"Het zou teleurstellend zijn als ik niet mag racen, maar het is altijd duidelijk geweest dat ik invaller ben. Sergio is de vaste coureur, dus als hij mag racen, zal hij racen", aldus Hülkenberg.

De eerste vrije training voor de GP van 70 jaar F1 begint vrijdag om 12.00 uur Nederlandse tijd.