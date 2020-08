In Engeland wordt dit weekend de Grand Prix die in het teken staat van het zeventigjarige bestaan van de Formule 1 verreden. Raymond Klaassen, meteoroloog bij Weerplaza, praat je bij over de weersverwachting in Silverstone.

Het wordt komend weekend een stuk warmer dan tijdens de vorige race op hetzelfde circuit. Toen was het op zaterdag en zondag vrij fris, met temperaturen van net boven de 20 graden.

Vrijdag zal de zon volop schijnen en is er weinig bewolking. Het blijft de hele dag droog en heet, met maxima tussen 27 en 30 graden in de middag.

Ook zaterdag blijft het droog met veel zon. Er is dan vrijwel geen bewolking en de temperatuur schommelt rond de 26 à 28 graden.

Zondagochtend is er een kleine kans op een bui, maar in de middag ziet het er droog en vrij zonnig uit. De maxima liggen dan rond 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig.