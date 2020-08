De lekke banden van Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Carlos Sainz in de slotfase van de Grand Prix van Groot-Brittannië zijn te wijten aan slijtage. Dat concludeert bandenleverancier Pirelli na onderzoek.

In dat onderzoek meldt Pirelli niets over externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld losgeslagen onderdelen van andere auto's op het circuit die mogelijk tot lekke banden hadden geleid. Bottas en Sainz verloren respectievelijk hun tweede en vijfde plaats op Silverstone en eindigden buiten de punten, Hamilton wist zijn leidende positie ternauwernood vast te houden.

"De belangrijkste reden voor de lekke banden is het extreem lange gebruik van de tweede set banden", schrijft Pirelli in een verklaring. "De tweede safetycar zorgde ervoor dat bijna alle teams snel hun pitstops maakten en dat er ongeveer veertig rondes op de harde band gereden moest worden."

"Silverstone is een van de meest veeleisende circuits op de kalender", aldus de Italiaanse fabrikant. "Gecombineerd met de toegenomen snelheid van de auto's in 2020 (de poletijd was 1,2 seconden sneller dan in 2019) zorgde dat ervoor dat de banden het erg zwaar hadden."

Bandenkeuze voor komende GP blijft ongewijzigd

Komend weekend wordt er opnieuw op Silverstone geracet. Bij de Grand Prix van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1 krijgen de coureurs de beschikking over zachtere banden, die weliswaar sneller zijn maar ook sneller slijten.

Dit was vooraf al zo door Pirelli gepland en na het onderzoek bevestigt het bedrijf dat de gekozen banden inderdaad ingezet worden. Daardoor zullen de coureurs komend weekend niet kunnen beschikken over de harde band die in drie gevallen lek ging.