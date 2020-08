Max Verstappen is realistisch genoeg om te weten dat Mercedes ook komende race op Silverstone zwaar favoriet is. De coureur van Red Bull gaat in de Grand Prix van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1 vooral proberen om de druk erop te houden bij Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

"We moeten realistisch zijn hoe we er dit moment qua snelheid voorstaan. Het gevecht om overwinningen en het kampioenschap is onder normale omstandigheden erg lastig", zegt de coureur dinsdag op Verstappen.nl. "Maar de auto wordt beter en voorspelbaarder, dus als we in de buurt zitten is er altijd een kans."

Verstappen reed zondag mede dankzij een lekke band van Bottas naar de tweede plaats. Het was al zijn derde podiumplek in vier races dit seizoen, maar de Limburger kwam geen enkele keer echt in de buurt van de overwinning.

"Natuurlijk komen we nog aardig wat snelheid tekort op Mercedes, met name in de kwalificatie. Maar ook in de race op circuits zoals Silverstone. We hebben dus nog niet echt het gevecht voor de winst aan kunnen gaan, maar we houden de druk erop", kondigt Verstappen aan.

Dat er tweemaal op hetzelfde circuit geracet wordt, geeft de engineers van Red Bull de mogelijkheid om extra data te verzamelen over de auto. Verstappen: "We kunnen nu verschillende dingen testen, al moeten we wel opletten dat de omstandigheden komend weekend anders zijn."

Verstappen verwacht door hitte minder saaie race

Volgens de weersvoorspellingen wordt het komend weekend namelijk erg heet in Groot-Brittannië. Doordat Pirelli zachtere banden ter beschikking stelt aan alle teams, zullen de strategieën ook anders zijn ten opzichte van vorige week.

"We gaan het zien wat de invloed is op de race", aldus Verstappen, die afgelopen zondag lange tijd eenzaam op de derde plek reed, tot de bizarre slotrondes waarin beide Mercedessen een lekke band kregen. "Ik hoop komend weekend wel minder schaapjes te tellen", lacht hij.