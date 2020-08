Net als vorig weekend wordt er komende zondag op Silverstone geracet. Autocoureur Ho-Pin Tung beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1.

Komend weekend zal het zo'n 10 graden warmer worden dan afgelopen zondag in Engeland. Welke invloed heeft dat op de race?

Ho-Pin Tung: "Dat kan zeker veel invloed hebben. Mercedes lijkt wat problemen te krijgen als het warm wordt. De componenten zitten heel krap ingebouwd aan de achterkant van hun auto, ze krijgen dat maar moeizaam gekoeld."

"Bovendien heeft het DAS-systeem van Mercedes weinig meerwaarde in de hitte. Ze gebruiken het om temperatuur in de voorbanden te krijgen, maar dat is eigenlijk niet nodig als het heet is. Dat zal er niet voor zorgen dat Mercedes niet gaat winnen, maar het gat zal wel een stuk kleiner zijn dan afgelopen week."

Plattegrond van Silverstone. (Beeld: Formule 1)

Pirelli stelt komend weekend zachtere banden beschikbaar dan vorig weekend. Zal dat veel veranderen aan de race?

"Ja, zeker als het warm wordt, zullen we weer veel slijtage zien aan de banden. Maar wel op een andere manier dan zondag. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Carlos Sainz liepen toen in de slotfase een lekke band op. Dat gebeurde waarschijnlijk op de plek waar de zijkant van de band overgaat in het loopvlak."

"Silverstone is een circuit dat heel veel van de banden vergt, vanwege het type asfalt en de vele snelle bochten. Vergelijk het met een geodriehoek die we vroeger allemaal op school hadden: die kon je eindeloos buigen, maar opeens brak hij. Zo kan het met de verbinding van de wang van een band en het loopvlak ook gaan als daar te veel van gevraagd wordt."

"Ik weet zeker dat alle teams nu aan het doorrekenen zijn wat de beste strategie is met de zachtere banden en de hogere temperaturen. We zullen waarschijnlijk tweestopstrategieën gaan zien. En ik denk dat bandenslijtage opnieuw een grote rol gaat spelen, maar wel op een andere manier. Bij de zachte banden zal in de hitte het loopvlak snel slijten, in plaats van de aanhechting met de wang van de band. Dan zie je de blaren op de banden ontstaan."

Max Verstappen in Groot-Brittannië 2015: uitgevallen (Toro Rosso)

2016: tweede (Red Bull)

2017: vierde

2018: uitgevallen

2019: vijfde

2020: tweede

Verstappen gaf vorig weekend meer dan een seconde toe op Hamilton in de kwalificatie. Kan Red Bull dat gat dit jaar nog dichten met updates?

"Als je naar de rondetijden kijkt, dan zie je dat Mercedes een stap gemaakt heeft die je mag verwachten van een Formule 1-team. Andere teams zoals Red Bull zijn qua tijden stil blijven staan, en dat is achteruitgang in de Formule 1."

"Het potentieel lijkt er zeker te zitten bij Red Bull, maar ze krijgen de balans niet in orde. Dat zie je bijvoorbeeld bij zo'n crash van Alexander Albon, die vorige week vrijdag zomaar de achterkant van zijn auto 'kwijtraakte'."

"Nu ga ik een beetje gissen, maar het kan een quick fix zijn om zo'n aerodynamisch probleem op te lossen. Mogelijk zit er ergens een probleem dat in de windtunnel niet naar voren komt, maar op het circuit wel. Dat zou snel verholpen kunnen worden. Maar het kan ook een omvangrijker probleem zijn dat niet zomaar te verhelpen is."

Ho-Pin Tung was testrijder voor de Formule 1-teams van Williams en Renault. (Foto: Pro Shots)

Verwacht je dat Mercedes het hele seizoen zal domineren?

"In voorgaande jaren had je circuits die Red Bull beter lagen of waar Ferrari goed uit de verf kwam, nu lijkt Mercedes overal de beste auto te hebben."

"Het gat in de kwalificatie was vorige week een seconde, dat is enorm voor Formule 1-begrippen. Normaal hoor je te strijden om duizendsten van seconden. Toch zie ik het nog enigszins positief in: in Hongarije was het verschil ook een seconde, terwijl dat circuit Mercedes minder goed ligt. Je zou daarom kunnen denken dat het verschil al wat kleiner wordt."

Aantal zeges huidige F1-coureurs op Silverstone 7: Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020)

2: Sebastian Vettel (2009, 2018)

1: Kimi Räikkönen (2007)

Tenslotte, bij deze Grand Prix wordt stilgestaan bij het zeventigjarig bestaan van de Formule 1. Bestaat de sport over zeventig jaar nog steeds?

"Ik denk het wel. De Formule 1 heeft altijd vooropgelopen in ontwikkelingen. Met de invoer van hybride motoren was de sport bijvoorbeeld zijn tijd vooruit. Daarom zal het altijd interessant blijven voor grote bedrijven."

"Er zal altijd een bepaalde vorm van autoracen blijven bestaan. Het is misschien vloeken in de kerk, maar misschien rijden we over zeventig jaar met geheel elektrische auto's, of op waterstof in de Formule 1."