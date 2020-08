Zeker nadat Lewis Hamilton er zondag zelfs op drie wielen in slaagde om de Britse Grand Prix te winnen, is de kans reëel dat Mercedes alle races in 2020 wint. De zwartgespoten zilverpijlen zijn weer razendsnel, maar dat is niet de belangrijkste reden voor hun dominantie.

Mercedes heeft in de winter een stap in snelheid gezet die niet buitengewoon groot is en vergelijkbaar met die van de winter van 2019. Om dat te illustreren pakken we even de laatste drie kwalificatietijden van de snelste Mercedes op Silverstone erbij.

Snelste kwalificatietijd Mercedes op Silverstone 2018: 1.25,892

2019: 1.25,093 (-0,799)

2020: 1.24,303 (-0.790)

Als we die vergelijken met die van de snelste Ferrari en de snelste Red Bull, dan valt op dat bij deze teams de gebruikelijke stap in snelheid deze winter niet is gemaakt. Integendeel.

Snelste kwalificatietijd Red Bull op Silverstone 2018: 1.26,602

2019: 1.25,276 (-1,326)

2020: 1.25,325 (+0,049)

Snelste kwalificatietijd Ferrari op Silverstone 2018: 1.25,936

2019: 1.25,172 (-0,764)

2020: 1.25,427 (+0,255)

In de vorige winter boekten beide teams dus vergelijkbare winst als Mercedes, afgelopen winter niet. Nu is de kwalificatie in Silverstone een momentopname, maar ook in de andere twee droog verreden kwalificaties van 2020 zien we dit beeld. Mercedes was in Hongarije 1,143 seconde sneller dan zijn beste kwalificatietijd van 2019 en in Oostenrijk 0,323 seconde rapper.

Ferrari verloor in een jaar tijd een imposante 0,9 seconde aan snelheid in Oostenrijk en was in Hongarije iets sneller dan 2019. Terwijl Red Bull op beide circuits inleverde ten opzichte van het vorig jaar.

Het middenveld is wel sneller geworden

Een andere stevige indicatie is dat het middenveld wel aardig gelijke tred weet te houden met Mercedes.

Hierbij is het goed om te kijken naar McLaren en Renault, teams die op een normale manier verder zijn gegaan met het ontwikkelen van hun auto en in alle drie de droge kwalificaties van 2020 (soms flink) sneller waren dan in 2019.



Racing Point schiet er uiteraard helemaal bovenuit, maar die hebben met hun Mercedes-kopie een even radicale als succesvolle gok genomen.

Lando Norris van McLaren in gevecht met Daniel Ricciardo in de Renault (Foto: Pro Shots)

Verzachtende omstandigheden voor Red Bull en Ferrari

Van Red Bull is bekend dat het team zich altijd in het seizoen en in de ontwikkelingstijd moet vechten. Maar de races komen nu niet op hetzelfde moment in het kampioenschap, wat de vergelijking misschien iets krom trekt. Teambaas Christian Horner sprak in de winter van de "beste voorbereiding in tijden" voor zijn team en is daar uiteraard ook op af te rekenen.

Ferrari heeft ongetwijfeld een flinke tegenvaller te verwerken gekregen door de aangescherpte regels rondom de brandstofsensor. Bovendien deed de auto zeker in Oostenrijk niet wat de Italianen wilden. Nu krabbelt de Scuderia langzaam maar zeker op, maar echt succes vóór 2022 lijkt uitgesloten. Dat beseffen ze zelf ook.

Het grote nadeel bij een voordeel voor Mercedes is dat ze nu nog sterker lijken dan ze zijn. Terwijl het team van Hamilton en Valtteri Bottas relatief even snel is als de afgelopen seizoenen. Hun twee grote concurrenten zijn vooral minder geworden.

Toch krijgen de wereldkampioenen nu haast 'de schuld' van hun dominantie en dat de strijd vooraan zo saai is. Maar het zijn vooral de verantwoordelijken in Milton Keynes en Maranello die eens goed in de spiegel moet kijken.