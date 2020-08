Niet alleen bandenslijtage, maar ook enkele brokstukken op het asfalt zouden aan het einde van de Britse Grand Prix de lekke banden bij Mercedes hebben veroorzaakt. Dat vermoedt teambaas Toto Wolff.

"De linkervoorband heeft het meeste te lijden tijdens deze race en is daardoor extra kwetsbaar voor brokstukken op het circuit. Er lagen veel stukjes carbon op de baan nadat Kimi Räikkönen van de baan was gevlogen", zegt Wolff op de website van de Formule 1.

Enkele ronden eerder had Räikkönen de helft van zijn voorvleugel verloren. "We zullen misschien nooit zeker weten of het daardoor kwam", aldus de teambaas van Mercedes. "Wellicht kan Pirelli het analyseren."

Hamilton en Bottas waren op Silverstone op weg naar een probleemloze een-twee, totdat het in de laatste drie rondes misging. Bottas eindigde buiten de punten, terwijl Hamilton nog net wist te winnen. Ook McLaren-coureur Carlos Sainz kreeg een lekke band en zag zijn vijfde plaats in rook opgaan.

Kimi Räikkönen verloor de helft van zijn voorvleugel, wat mogelijk de oorzaak was van de vele lekke banden. (Foto: Pro Shots)

Wolff: 'Blij voor de één, teleurgesteld voor de ander'

Mercedes zag de problemen niet aankomen. "We zaten tijdens de slotfase van deze saaie race rustig te kijken naar hoe we de eerste en tweede plek bemachtigden. En toen kwam er opeens drama", keek Wolff terug.

"Valtteri kreeg zijn lekke band op de slechtst denkbare plek, vlak na start-finish, waardoor hij bijna een volledige ronde naar de pitstraat moest afleggen."

"Het was een bittere dag voor hem, hij verloor veel punten in de WK-strijd. Natuurlijk zijn we blij met de zege van Lewis. Zo gaat het eigenlijk al sinds 2014 bij ons: we zijn blij voor de één en teleurgesteld voor de ander."

Bottas denkt niet dat DAS bijdroeg aan lekke band

De suggestie dat het DAS-systeem heeft bijgedragen aan de slijtage en het uiteindelijk lek raken van de banden, werd door Bottas weersproken. "We hebben DAS alleen gebruikt tijdens de safetycar om de banden op temperatuur te houden, verder niet", zei de Fin.

Bottas was vanzelfsprekend "enorm teleurgesteld" over het verlies van zijn tweede plek. "Het is botte pech. We wisten dat het een lange stint zou worden op de band na de pitstop bij de tweede safetycar. Ik voelde aan het einde steeds meer vibratie en probeerde de banden goed te managen. De lekke band ontstond heel plotseling, ik zag het niet aankomen."

Komende zondag krijgt Bottas een herkansing als wederom op Silverstone de GP van het zeventigjarig bestaan van de Formule 1 wordt verreden.