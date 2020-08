Renault heeft zondag voor de derde keer een officieel protest ingediend tegen de auto's van Racing Point. Naar verluidt komt de FIA deze week bijeen om de zaak te bespreken.

Het Franse persbureau AFP meldt dat de FIA woensdag een hoorzitting heeft gepland om de zaak van de 'roze Mercedessen' te behandelen. De autosportbond heeft dat zelf nog niet officieel bevestigd.

Renault is van mening dat Racing Point enkele onderdelen illegaal heeft gekopieerd van de kampioensauto van Mercedes van vorig jaar. Specifiek gaat het protest om de remkoeling. Het is in de Formule 1 toegestaan om bijvoorbeeld de motor en versnellingsbak van andere teams over te nemen, maar het ontwerp van de auto's dient door de teams zelf gemaakt te worden.

Renault protesteerde zondag formeel alleen tegen Lance Stroll, die negende werd op Silverstone. Oud-Renault-coureur Nico Hülkenberg, die bij Racing Point inviel voor de met COVID-19 besmette Sergio Pérez, kon door een motorprobleem niet van start. Renault pakte zondag zelf de vierde en zesde plaats met Daniel Ricciardo en Esteban Ocon.

Eerder protesteerde Renault al na de GP's van Stiermarken en Hongarije tegen de 'roze Mercedessen'. Racing Point meldde daarop in een verklaring vol vertrouwen te zijn over de goede afloop en noemde het Franse team "slecht geïnformeerd".

Volgend weekend staat wederom op Silverstone de Grand Prix van 70 jaar van de Formule 1 op het programma.