Christian Horner baalde zondag niet al te veel van de pitstop die Max Verstappen in de slotfase van de Britse Grand Prix maakte. Er was volgens de teambaas geen garantie dat de coureur van Red Bull Racing anders gewonnen had.

Horner vertelde tegen Channel 4 dat Verstappen over de boordradio had geklaagd over vibraties aan de wielen. "We zagen bij Max ook blaren op de banden", aldus de teambaas.

In de laatste drie rondes van de verder gezapige Britse Grand Prix ontstond er chaos toen het leidende Mercedes-duo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas en ook Carlos Sainz van McLaren een lekke linker voorband kregen. Silverstone is met zijn vele snelle bochten erg veeleisend voor die band.

Verstappen reed lange tijd eenzaam op de derde plaats, maar kon Bottas dankzij diens lekke band passeren. De Limburger maakte vervolgens de pitstop en kwam daarna 5,8 seconden tekort om ook Hamilton voorbij te rijden. De leider in de WK-stand reed de laatste drie kwart ronde op drie wielen.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de laatste ronde van Hamilton.

Horner: 'Het geluk lacht Hamilton toe'

Verstappen maakte de extra pitstop om op zijn set verse banden een extra WK-punt te pakken met de snelste raceronde. Dat lukte, maar kostte hem waarschijnlijk ook de zege.

"We hebben misschien pech gehad", zei Horner. "Maar we hadden niet dat garantie dat Max het einde had kunnen halen op zijn banden. Ook hij had mogelijk een lekke band gekregen."

Hamilton gaat na zijn zege riant aan de leiding in de WK-stand. De zesvoudig wereldkampioen staat 30 punten voor op Bottas en 36 op Verstappen. "Het geluk lacht Lewis momenteel toe", concludeerde Horner.