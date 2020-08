Voor Lewis Hamilton was er zondag 51 rondes lang niets aan de hand tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar een lekke band in de slotronde kostte de Mercedes-coureur nog bijna de zege.

"Ik reed eigenlijk op een soort cruisecontrol", zei Hamilton na afloop. "De banden zagen er goed uit." De Brit deed het in de slotrondes extra kalm aan, omdat zijn teamgenoot Valtteri Bottas met nog twee rondes te gaan al een lekke band had gehad.

"Valtteri was achter mij echt aan het pushen, terwijl ik erg lette op de condities van mijn banden", legde Hamilton uit. "Toen ik hoorde dat zijn band eraan was gegaan, leek er bij mij niets aan de hand."

De regerend wereldkampioen had na de lekke band van Bottas een voorsprong van ongeveer een halve minuut op Max Verstappen, die in de slotfase was gestopt om een extra punt te pakken voor de snelste ronde. Die marge bleek net genoeg, want aan de finish had hij nog vijf seconden voorsprong.

"Mijn hart klopte wel even in mijn keel toen die band lek ging", zei Hamilton. "Dat gebeurde ineens op het rechte stuk. Ik zat daarna te bidden in de auto dat ik niet te langzaam zou gaan. Het lukte me bijna niet meer door de laatste bochten te komen. Achteraf hadden we misschien een keer extra moeten stoppen."

Door zijn benauwde zege loopt Hamilton flink uit in de WK-stand. De Brit heeft 88 punten, 30 meer dan teamgenoot Bottas, die buiten de top tien eindigde. Verstappen is derde met 52 punten.