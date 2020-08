Max Verstappen had de Grand Prix van Groot-Brittannië kunnen winnen als hij in een bizarre slotfase niet een pitstop had gemaakt om de snelste raceronde te rijden, maar de Nederlander was na afloop vooral tevreden dat hij de tweede plek cadeau kreeg.

"Het was geluk en pech in de slotfase", zei Verstappen direct na de race op Silverstone. "Maar ik ben gewoon heel blij met mijn tweede plaats. Dat is een heel goed resultaat voor ons, want Mercedes was in de race veel te snel."

De coureur van Red Bull Racing reed een eenzame race, want hij zat ver achter het Mercedes-duo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas en ver voor nummer vier Charles Leclerc (Ferrari).

In de laatste drie rondes gebeurde er toch nog van alles, want eerst kreeg Bottas een lekke band en vervolgens ook raceleider Hamilton. Verstappen nam de tweede plek over van Bottas en ging vervolgens de pits in voor nieuwe banden om met de snelste raceronde een extra WK-punt te verdienen.

"Mijn banden waren al niet al te best meer met nog tien rondes te gaan, dat zei ik toen al over de radio", aldus Verstappen. "Toen Bottas een lekke band kreeg, haalde het team me naar binnen, maar jammer genoeg kreeg Hamilton daarna ook nog een lekke band."

De lekke voorband van Valtteri Bottas. (Foto: Pro Shots)

'Ik heb een plek gewonnen'

Hamilton had dertig seconden voorsprong op Verstappen toen hij op drie banden het grootste deel van de slotronde moest afwerken. De WK-leider hield uiteindelijk ruim vijf seconden over op Verstappen, die niet wilde nadenken over een scenario waarin hij geen extra pitstop had gemaakt.

"Als Bottas geen lekke band krijgt, word ik derde. Ik heb dus gewoon geluk gehad en een plek gewonnen in de slotfase", zei de Nederlander tegen Ziggo Sport. "En ik heb een punt extra voor de snelste ronde, dat is ook fijn."

Verstappen verwacht dat Mercedes volgende week, wanneer er weer een race op Silverstone is, wederom veel te sterk zal zijn, de lekke banden zondag in de slotfase ten spijt. "Als ze weer problemen hebben met de voorband, kunnen ze gewoon een halve seconde per ronde langzamer rijden. Ze zijn gewoon veel te snel."