Lewis Hamilton heeft zondag op een lekke band ook de Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. Max Verstappen kwam in de spannende slotronde vijf seconden tekort om de Mercedes-coureur in te halen en werd tweede.

Ondanks twee safetycar-situaties in de openingsfase was het lange tijd een tamelijk saaie race op Silverstone. De auto's van Mercedes leken probleemloos naar de eerste twee plekken te rijden, totdat beiden in de slotfase een lekke band opliepen.

Verstappen ging wel Bottas voorbij, maar kwam net tekort op Hamilton, die ruim een halve ronde met een lekke band moest rijden. Bottas eindigde zelfs buiten de punten, Ferrari-coureur Charles Leclerc pakte een onverwachte podiumplaats.

Vlak voordat Hamilton zijn lekke band kreeg, maakte Verstappen een extra pitstop om op nieuwe banden de snelste raceronde te pakken. Dat leverde hem een extra WK-punt op, maar kostte hem ook de zege.

Hamilton boekte zijn derde zege op rij en breidde zijn voorsprong in de WK-stand verder uit. De 35-jarige Brit pakte de 87e zege van zijn carrière en heeft nog vier overwinningen nodig om het record van Michael Schumacher te evenaren. Voor Verstappen was het zijn derde podiumplaats op rij en de 34e in zijn carrière.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de chaotische laatste minuut van de race.

Safetycar in openingsfase tweemaal de baan op

Kort voor de start werd duidelijk dat Nico Hülkenberg niet kon deelnemen. De invaller voor de met het coronavirus besmette Sergio Pérez had een probleem met de motor van zijn Racing Point.

Verstappen verloor bij de start korte tijd zijn derde plaats aan Leclerc, maar hij wist zijn plek snel te heroveren. De van pole gestarte Hamilton behield zijn leiding voor teamgenoot Bottas.

Van de eerste achttien rondes werden er maar zes niet achter de safetycar verreden. Eerst viel Haas-coureur Kevin Magnussen uit na een touché met Alexander Albon, die de teamgenoot van Verstappen een tijdstraf van vijf seconden opleverde. Enkele rondes later verloor Daniil Kvyat de controle over zijn AlphaTauri en schoot hard de muur in.

Terwijl de safetycar voor de tweede keer op de baan was, maakten vrijwel alle coureurs een pitstop. Verstappen bleef derde achter Hamilton en Bottas en vóór Leclerc.

Daniil Kvyat klimt na zijn harde crash over de vangrail. (Foto: Getty Images)

Drie lekke banden in laatste twee rondes

In de resterende 34 rondes gebeurde er lange tijd weinig. Verstappen reed ver achter Bottas en ruim voor Leclerc en kon het zich permitteren om grapjes te maken over de boordradio.

Albon kwam na het inlossen van zijn tijdstraf helemaal achteraan te liggen, maar reed uiteindelijk nog naar de achtste plaats.

In de laatste drie rondes reden kregen achtereenvolgens Bottas, Carlos Sainz van McLaren en Hamilton een lekke linkervoorband. Bottas en Sainz moesten de pits in en eindigden buiten de top tien.

Hamilton stuurde zijn auto praktisch op drie wielen naar de zege. Van zijn dertig seconden voorsprong hield de thuisrijder er 5,8 over.